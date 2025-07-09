Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в ОАЭ

9 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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