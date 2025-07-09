Потенциал азербайджанского газа назван ключевым для энергобезопасности Европы

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов выступил на министерской сессии IX Международного семинара ОПЕК на тему "Нефтяные рынки: энергетическая безопасность, развитие и благосостояние".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство энергетики, в ходе сессии обсуждалась роль Азербайджана в обеспечении баланса между безопасностью поставок, их доступностью и устойчивостью, особенно в контексте поставок нефти и газа в Европу.

Было подчеркнуто, что на данный момент Азербайджан поставляет нефть в более чем 20 стран и газ - в 12 стран. Отмечено, что азербайджанский газ покрывает 78% потребления в Грузии, более 50% - в Болгарии, 18% - в Греции, примерно 16% - в Италии и 18,5% - в Турции. Кроме того, существует дополнительный спрос на 14 миллиардов кубометров газа со стороны стран, не являющихся участниками Южного газового коридора.

Министр Парвиз Шахбазов отметил, что потенциал Азербайджана в сфере природного газа может сыграть важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, однако его полная реализация возможна только при наличии инвестиций и долгосрочных обязательств.

По его словам, разработка новых месторождений и расширение инфраструктуры являются ключевыми условиями. По пяти совместным с международными партнерами проектам по добыче углеводородов ожидается дополнительная добыча нефти и конденсата до 2030 года. Также ведутся работы по перспективным структурам как на суше, так и в море. Несмотря на прогнозы, согласно которым доля нефти и газа в энергетическом балансе к 2050 году останется выше 53%, существующие сегодня ограничения в развитии традиционных энергоресурсов в будущем могут привести к дефициту поставок. "Учитывая, что нефть и газ продолжают занимать ключевое место в нашей энергетическом балансе и эта тенденция сохранится в будущем, откладывать на потом инвестиции в этот сектор нельзя. Надежное энергоснабжение невозможно без инвестиций. Сокращение вложений в энергетические проекты может в будущем привести к перебоям в поставках и реальным рискам", - добавил министр.