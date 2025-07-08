Меняется порядок назначения выборов в Верховный Меджлис Нахчывана

Меняется порядок назначения выборов в Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "Об утверждении изменений в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса.

Согласно действующему законодательству, председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской АР назначает выборы в Верховный Меджлис Нахчыванской АР.

Согласно предложенному изменению, выборы в Верховный Меджлис Нахчыванской АР будут назначаться Президентом Азербайджанской Республики на основании предложений председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР. Также, если ведение боевых действий в условиях военного времени делает невозможным проведение выборов в Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики, то срок полномочий Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики продлевается до окончания военных действий. Решение об этом принимает Верховный суд Нахчыванской Автономной Республики по представлению государственного органа, обеспечивающего подготовку и проведение выборов в Нахчыванской Автономной Республике.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.