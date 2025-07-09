Хуситы потопили судно Eternity C в Красном море

Греческий сухогруз Eternity C, который ходил под флагом Либерии, затонул в Красном море у берегов Йемена в результате атаки хуситов из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило со ссылкой на четыре источника агентство Reuters.

По сведениям двух его собеседников, ведется поисково-спасательная операция, спасены пять членов экипажа.