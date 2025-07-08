Сильная песчаная буря обрушилась на китайскую провинцию

Сильная песчаная буря обрушилась на китайскую провинцию Цинхай.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В провинции Цинхай на северо-западе Китая зафиксирована мощная песчаная буря. Видимость резко снизилась, нарушено движение транспорта. Власти призывают жителей не покидать дома без необходимости.