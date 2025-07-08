https://news.day.az/world/1766491.html Сильная песчаная буря обрушилась на китайскую провинцию - ВИДЕО Сильная песчаная буря обрушилась на китайскую провинцию Цинхай. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В провинции Цинхай на северо-западе Китая зафиксирована мощная песчаная буря. Видимость резко снизилась, нарушено движение транспорта. Власти призывают жителей не покидать дома без необходимости.
Сильная песчаная буря обрушилась на китайскую провинцию - ВИДЕО
Сильная песчаная буря обрушилась на китайскую провинцию Цинхай.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В провинции Цинхай на северо-западе Китая зафиксирована мощная песчаная буря. Видимость резко снизилась, нарушено движение транспорта. Власти призывают жителей не покидать дома без необходимости.
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