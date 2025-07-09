https://news.day.az/society/1766524.html На дороге Агдам-Физули опрокинулся микроавтобус - десятки человек пострадали На дороге Агдам - Физули опрокинулся микроавтобус Ford. Как сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, авария произошла сегодня утром на 22-м километре автодороги. Согласно информации, в результате инцидента пострадали 20 человек. По данному факту ведется расследование.
На дороге Агдам-Физули опрокинулся микроавтобус - десятки человек пострадали
На дороге Агдам - Физули опрокинулся микроавтобус Ford.
Как сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, авария произошла сегодня утром на 22-м километре автодороги.
Согласно информации, в результате инцидента пострадали 20 человек.
По данному факту ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре