На дороге Агдам-Физули опрокинулся микроавтобус

На дороге Агдам - Физули опрокинулся микроавтобус Ford.

Как сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, авария произошла сегодня утром на 22-м километре автодороги.

Согласно информации, в результате инцидента пострадали 20 человек.

По данному факту ведется расследование.