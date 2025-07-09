https://news.day.az/world/1766646.html

Ежик вышел к людям, чтобы попросить о помощи - ВИДЕО

В Дагестане маленький ежик со скотчем на лапке прибежал к мужчине, чтобы он его освободил. Как только скотч убрали, он без благодарности убежал по своим делам. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: