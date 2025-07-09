Ежик вышел к людям, чтобы попросить о помощи

В Дагестане маленький ежик со скотчем на лапке прибежал к мужчине, чтобы он его освободил. Как только скотч убрали, он без благодарности убежал по своим делам.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: