Европарламент одобрил важное решение по будущему Болгарии в ЕС

Депутаты Европейского парламента (ЕП) поддержали присоединение Болгарии к зоне евро с 1 января 2026 года. Голосование прошло на пленарной сессии ЕП в Страсбурге, трансляция велась на сайте парламента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

За доклад о выполнении Софией всех требований для присоединения к зоне евро проголосовал 531 парламентарий, против - 69 членов ЕП, тогда как 79 депутатов воздержались.

Как отметила болгарский депутат от Европейской народной партии (ЕНП), докладчик ЕП по вопросу присоединения Болгарии к зоне евро Ева Майдел, "Болгария готова присоединиться к валютному союзу".

В то же время ряд депутатов потребовали перенести голосование, обосновав это принадлежностью Майдел к тому же политическому лагерю, что и правительство Болгарии. Это, по мнению парламентариев, ставит под сомнение беспристрастность ее доклада. "Парламент должен проверять, а не поддерживать все документы без обсуждения", - заявила болгарский депутат от правой коалиции "Европа суверенных наций" Рада Лайкова. ЕП отклонил эту инициативу.

В Болгарии решение о переходе на евро вызвало протесты. Так, 28 июня манифестанты требовали отставки правительства. Противники замены болгарского лева европейской валютой считают, что это навредит республике и ее экономике, а также ограничит суверенитет страны.