"Историческая призма": Армяне хотят забыть, чем обязаны Азербайджану - страшный май 1918-го

11 мая 1918 года в Батуми начала свою работу международная конференция, которая должна была разрешить пограничные вопросы между Османской империей и вновь образованной Закавказской Федеративной республикой.

Одержав победу в кратковременной восьмидневной войне против армии Закавказского правительства, османское командование, не довольствуясь уже занятыми территориями Карса, Батуми и Ардагана, потребовало в качестве компенсации за победу ряд новых территорий. Территориальные требования турецкой стороны вызвали кризис в правительстве Закавказской Федерации. Особенно противодействовали этим требованиям армянские представители, поскольку турецкие территориальные притязания касались, прежде всего, районов компактного проживания армянского населения в Иреванской губернии. А именно Александропольского, Эчмиадзинского и Иреванского уездов.

Закавказская Федерация имела свою армию, состоявшую из национальных формирований. Однако централизованная координация их действий была очень слабой. Неслучайно, что части армянского национального корпуса самостоятельно вели военные действия против турецкой армии. В результате их турецкие войска 26 апреля заняли Карс, а 15 мая 1918 г. Александрополь. Эти поражения усилили противоречия внутри Закавказского правительства и поставили Закавказскую Федерацию на грань распада. Члены национальных фракций его парламента - Закавказского Сейма стали вести переговоры с турецкой стороной о будущей судьбе и статусе государствообразующих наций Закавказья. Одним из вопросов, который вызвал наибольшие споры в ходе переговоров в Батуми, был вопрос о создании государственного образования для армян.

1 мая 1918 года на совместном заседании всех мусульманских фракций Закавказского Сейма член Закавказской делегации на переговорах с Османской Турцией М.Г.Гаджинский поделился своими впечатлениями о встрече в Трабзоне и Батуми с военным министром Османской империи Энвер пашой, в ходе которых были обсуждены важные вопросы, касающиеся будущего государственного устройства Закавказья. Он отмечал: "Что же касается армянского вопроса, Энвер паша отметил, что Турция не против образования самостоятельного армянского государства, если армянский народ прекратит свою интригу против турок ради англо-русской политики".

20 мая 1918 года в Батуми прошла встреча руководителя турецкой делегации Халил бека Ментеше с членами азербайджанской делегации на конференции М.Э.Расулзаде и М.Гаджинским. В ходе встречи руководитель турецкой делегации предложил азербайджанской стороне мирно разрешить отношения. Он отметил: "При решении крупных вопросов надо проявлять самоотверженность. Если в обмен на полученные нами территории сделать некоторые территориальные уступки армянской стороне, их можно заставить прекратить сопротивляться".

На следующий день после встрече с Халил беком состоялась встреча азербайджанской и армянской делегаций. В ходе данной встречи была достигнута такая договоренность, что в случае, если армяне откажутся от притязаний на часть Елизаветпольской губернии, т.е. Карабаха, азербайджанская сторона готова признать образование армянского кантона в пределах "Александропольской губернии". Таким образом, первоначально вопрос о передаче армянам Иревана и прилегающих территорий не стоял. Однако занятие 15 мая 1918 года турецкими войсками Александрополя полностью смешало карты. Получалось, что территории в основном заселенные армянами оказались под контролем турецкой армии, которая не хотела их возвращать, а тем более давать согласие на создание за счет их какого-либо армянского образования. Именно после этого на повестку дня стал вопрос о передаче армянам Иревана и прилегающих территорий.

Среди представителей азербайджанской делегации в Батуми имелись достаточно разнополярные мнения по вопросу о создании армянского кантона. Так в телеграмме Энверу паше от 22 мая 1918 года прибывшие из Стамбула в Батуми Али бек Гусейнзаде и Ахмед бек Агаев выступали против создания армянского государства, являясь сторонниками образования под эгидой Османской империи Кавказской конфедерации. В отличие от них, представители азербайджанской делегации, в телеграмме направленной 23 мая 1918 года военному министру Османской Турции Энверу паше, отмечали, что не будут возражать против создания на Кавказе армянского кантона. Азербайджанская сторона мотивировала свое решение тем, что значительная часть тех территорий, на которые претендуют армяне, находятся под контролем турецких войск. Поэтому, в случае создания вместо трех государств, двух - азербайджанского и грузинского, последние столкнутся с наплывом армян с этих территорий, что может привести к новым кровавым столкновениям.

Позиция османских политических кругов по поводу создания армянского политического очага на Кавказе также была неоднозначной. Премьер-министр правительства Османской империи Талаат паша и военный министр Энвер паша, которые определяли политику Турции в период войны, первоначально не считали приемлемым создание армянского государства на Кавказе.

В телеграмме от 27 мая 1918 года представителю турецкой делегации на Батумской конференции Вехиб паше Энвер паша писал :"Если сегодня создать на Кавказе маленькую Армению с населением пять-шесть сотен тысяч человек и с достаточно маленькой территорией, то в будущем по приказам из Америки это правительство соберет под свое крыло миллионы. И у нас на востоке возникнет ещё одна Болгария, которая будет более враждебна, чем Россия". Поэтому Энвер паша отдавал предпочтение идее освобождения от армян мусульманских территорий, и, в первую очередь, населенной мусульманами Иреванской губернии. Если этот план не реализуется, то Энвер паша допускал мысль дать армянами в будущем что-то для их существования, но в такой ослабленной форме, чтобы они не укоренились и не представляли опасности для Турции и кавказских мусульман.

О ходе переговоров в Батуми и позиции на них турецкой делегации сообщил на заседании Азербайджанского Национального совета 27 мая 1918 года один из членов азербайджанской делегации на конференции Насиббек Усуббеков. Он отметил, что Турция твердо решила сохранить самостоятельность Закавказья и готова содействовать в деле укрепления, усиления и процветания молодого Азербайджанского государства. В то же время, самым главным залогом процветания Закавказья, по мнению турецкой делегации, является солидарность и единение закавказских народов, для достижения чего необходима была некоторая территориальная уступка армянам со стороны Азербайджана.

Данная позиция турецкой стороны, как мы видели выше, была поддержана членами азербайджанской делегации, которые видели в этом единственную возможность мирного раздела территории Закавказья на три национальных государства. В результате армяне впервые получили право иметь свое государство на Кавказе. Столицу для своего нового государственного образования - город Иреван, Армения получила у правительства Азербайджанской Республики. Однако все эти договоренности были достигнуты на словесном уровне и не были оформлены в форме соглашения.

Сообщение премьер-министра Азербайджанской Республики Ф.Х.Хойского на заседании Азербайджанского Национального совета 29 мая 1918 года о решении уступить Иреван Армении члены Национального совета Х.Хасмамедов, М.Ю.Джафаров, А.Шейхульисламов, М.Магеррамов назвали "неизбежным злом".

Как следует из материалов протокола данного заседания, за решение этого вопроса в пользу армян проголосовало 16 делегатов, против - 1, при 3 воздержавшихся. Таким образом, в голосовании всего принимали участие 20 человек, т.е. менее половины из 44 членов Национального Совета. Как следует из текста протокола заседания, в нем принимали участие 28 человек. Однако отношение 8 оставшихся депутатов к данному вопросу неизвестно. Затем на том же заседании ставится на обсуждение вопрос об образовании с армянами конфедерации: после краткого обмена мнениями этот вопрос ставится на голосование и такой порядок будущего устройства Азербайджана и Армении советом принимается единогласно.

Идея конфедерации кавказских республик, прежде всего, была направлена на решение территориальных противоречий. Однако, как показали дальнейшие события, данная идея не нашла поддержки у армянской стороны. Спустя два дня, на заседании Азербайджанского Национального совета 1 июня 1918 года представляющие Иреванскую губернию члены Национального Совета, проголосовавшие за акт провозглашения независимости Азербайджана - Мир Гидаят Сеидов, Мир Багир Рзаев и Нариманбек Нариманбеков выразили протест по поводу уступки Иревана Армении. Однако Национальный Совет без обсуждения приобщил данный протест к протоколу заседания. На том же заседании члены Совета приняли решение об отправке делегации в Армению в связи с вопросом об уступке Иревана и организации помощи беженцам. Предложение принимается и в состав делегации выбираются: М.Г.Сеидов, М.Б.Рзаев, М.Ю.Джафаров.

Выступивший по этому вопросу на следующем заседании, состоявшемся 7 июня 1918 года, упомянутый М.Б. Рзаев произнес пророческие слова: "Я уверен, что в Эриванскую губернию никто из вас не поедет, туда поедем мы, эриванцы, я и Сеидов, но просим вас об одном: образовав свой самостоятельный Азербайджан, не забудьте нас, оставленных на территории Армянской Республики".

Предварительные границы первого на Кавказе армянского государства были закреплены Батумским договором, заключенным 4 июня 1918 года между Османской империей и Республикой Арменией. Они составили всего 9 тысяч кв.км и свелись к части территорий Эчмиадзинского, Иреванского и Новобаязетского уездов. Общая численность населения в этих пределах составила примерно 400 тысяч человек, из которых около 100 тысяч были тюрки.

Таким образом пресловутый "армянский вопрос" нашел свое разрешение не в границах Османской империи, как это предполагалось до начала Первой мировой войны, а за счет земель бывшего азербайджанского Иреванского ханства. Однако, армяне не отказались от притязаний на османские территории. Теперь, получив территориальную базу для своего государства, армяне максимально стремились округлить его территорию за счет земель Азербайджанской и Грузинской республик, а также Османской империи.

Хотя по 6 пункту Батумского договора Армения взяла на себя обязательства обеспечить свободу вероисповедания, культуры, политические права и право получения образования на родном языке для мусульманского населения вновь созданного армянского государства, однако она не выполнила их.

Поражение Османской империи в Первой мировой войне и вывод её войск с территории Закавказья привели к аннулированию условий Батумского договора. Воспользовавшись этим армянское правительство начала проводить политику этнических чисток в районах проживания тюркского населения. В результате, за два с половиной года (май 1918-ноябрь 1920 гг.) нахождения у власти в Армении дашнаков численность тюркского населения здесь уменьшилась на 77 процентов, составив чуть более 10 тысяч человек.

Ильгар Нифталиев,

доктор философии по истории, ведущий научный сотрудник Института Истории им.А.А.Бакиханова НАН Азербайджана