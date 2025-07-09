Анкара получила статус "Туристической столицы тюркского мира" на 2026 год

Город Анкара избран "Туристической столицей тюркского мира" на 2026 год. Соответствующее решение было принято на X заседании министров туризма стран-членов Организации тюркских государств, прошедшем в Анкаре.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

В публикации на своей странице в социальных сетях министр отметил, что это как нельзя лучше подходит Анкаре благодаря ее истории, культуре и духу.