https://news.day.az/society/1766425.html

В этом районе капитально отремонтируют Культурный центр

В Товузском районе будет проведен капитальный ремонт местного Культурного центра. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, Общество с ограниченной ответственностью "Əsaslı Tikinti və Təchizat" уже приступило к подготовительным работам по проекту. Компания ищет подрядчика, который займётся выполнением ремонтных работ.