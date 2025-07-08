https://news.day.az/society/1766425.html В этом районе капитально отремонтируют Культурный центр В Товузском районе будет проведен капитальный ремонт местного Культурного центра. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, Общество с ограниченной ответственностью "Əsaslı Tikinti və Təchizat" уже приступило к подготовительным работам по проекту. Компания ищет подрядчика, который займётся выполнением ремонтных работ.
В этом районе капитально отремонтируют Культурный центр
В Товузском районе будет проведен капитальный ремонт местного Культурного центра.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, Общество с ограниченной ответственностью "Əsaslı Tikinti və Təchizat" уже приступило к подготовительным работам по проекту.
Компания ищет подрядчика, который займётся выполнением ремонтных работ.
Согласно предварительным расчётам, на капитальный ремонт Культурного центра планируется выделить 545,3 тысячи манатов.
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