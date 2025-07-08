В этом районе капитально отремонтируют Культурный центр

В Товузском районе будет проведен капитальный ремонт местного Культурного центра.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, Общество с ограниченной ответственностью "Əsaslı Tikinti və Təchizat" уже приступило к подготовительным работам по проекту.

Компания ищет подрядчика, который займётся выполнением ремонтных работ.

Согласно предварительным расчётам, на капитальный ремонт Культурного центра планируется выделить 545,3 тысячи манатов.