Ахмед Исмаилов заявил, что стремительное развитие Азербайджана обогащает и повестку медиа

Стремительное развитие Азербайджана, усиление лидирующих позиций в мире в свою очередь обогащают повестку медиа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов в выступлении на проходящей 8 июля конференции "Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии медиа".

По его словам, это также стимулирует СМИ строить свою работу в соответствии с динамичными темпами развития страны.

А.Исмаилов отметил, что повышение профессионализма медиа, укрепление их экономической опоры являются приоритетами информационной политики на всех этапах развития азербайджанского государства.

"Как отмечено в распоряжении Президента Азербайджанской Республики "О проведении 150-летнего юбилея азербайджанской национальной печати", начатые вскоре после нашей победы в Отечественной войне реформы, в том числе принятие закона "О медиа", были нацелены на приведение деятельности медиа в соответствие с вызовами цифровой эпохи и оздоровление информационной среды в стране", отметил он.

По его словам, введение налоговых льгот, отмена налога на добавленную стоимость для газет и журналов, предоставление журналистам доступа к льготному ипотечному кредиту и другие меры обеспечили непрерывность работы по укреплению экономической независимости информационных ресурсов и улучшению социальной защиты журналистов.

"Сегодня наши медиа, являясь активным участником прогресса Азербайджана и процесса построения современного общества, расширили свои международные связи и возможности влияния в глобальном информационном пространстве, повысили конкурентоспособность.

Светлая память общенационального лидера Гейдара Алиева будет жить вечно в истории азербайджанской печати, в сердцах азербайджанских журналистов, азербайджанские журналисты всегда будут чтить эту великую личность", отметил он.