Собхани делает реверанс армянам

Автор: Мехти Ахмедзаде

Саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС), прошедший на днях в Ханкенди, стал настоящим прорывом в региональной дипломатии. Впервые после восстановления конституционного порядка в Карабахе, город принял не просто делегации - а лидеров государств, включая президента Ирана Масуда Пезешкиана. Этот факт вызвал настоящую бурю в армянском обществе и медиа: визит высокопоставленного иранского лидера оказался болезненным, ибо армяне слепо верят в то, что "Иран их всегда поддержит".

И вот, спустя несколько дней, в Ереване заговорил оправданиями посол ИРИ Мехди Собхани. В интервью армянским СМИ он заявил, что отдельные формулировки, озвученные на саммите, якобы "нарушают территориальную целостность Армении" и не отражают официальную позицию Тегерана. Более того, он сообщил, что Иран даже направил ОЭС некое письмо с оговорками.

Что это, если не попытка успокоить армянскую истерику?

Президент Ирана Масуд Пезешкиан находился в Ханкенди лично. Он сидел за одним столом с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, выступал на пленарной сессии, предлагал создать свободную экономическую зону, поддержал региональную интеграцию. Ни о каких "возражениях" не было сказано ни слова. А значит, заявления посла Собхани - ничто иное, как реверанс в сторону армянской аудитории, которая болезненно восприняла очевидное: Иран не просто признал новую реальность, он сам в ней участвует.

Во-вторых, если бы Тегеран действительно считал текст коммюнике неприемлемым, он мог отказаться от его подписания. Международная практика допускает подобные шаги. Однако Иран никаких возражений не заявил. А "оговорки" спустя несколько дней - это уже не дипломатия, а политическая подстраховка, продиктованная реакцией армянских элит и их давления на иранское посольство в Ереване.

В-третьих, стоит обратить внимание на формулировку Собхани, будто бы документ отражает "мнение председательствующего на саммите". Это прямая попытка девальвировать коллективную волю участников ОЭС. Но в действительности, итоговое коммюнике саммита - это согласованный и принятый всеми участниками документ. Если Иран не согласен - он мог бы покинуть саммит, но ничего подобного не произошло.

Более того, саммит прошёл без скандалов, на высоком организационном уровне, и стал площадкой, где прозвучали важнейшие инициативы по углублению региональной экономической и транспортной интеграции. Именно такие цели, а не территориальные фантазии, преследует Азербайджан.

И наконец, важно подчеркнуть: участие президента Ирана в саммите в Ханкенди стало де-факто признанием суверенитета Азербайджана над всей его территорией. Это исторический факт, который никакие "успокаивающие речи" посла в Ереване не смогут перечеркнуть.

Сколько бы ни старались армянские дипломаты и лояльные им фигуры в Тегеране, процесс необратим. Карабах - это Азербайджан. А участие международных структур и лидеров стран в мероприятиях на его территории - прямое тому подтверждение.