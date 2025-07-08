https://news.day.az/world/1766264.html Рухнул мост между двумя странами - более 10 человек пропали без вести - ВИДЕО Мост, соединяющий Китай и Непал, обрушился в результате наводнения. Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальные источники Непала, в результате происшествия пропали без вести 18 человек. 12 из них являются гражданами Непала, остальные - граждане Китая.
Рухнул мост между двумя странами - более 10 человек пропали без вести - ВИДЕО
Мост, соединяющий Китай и Непал, обрушился в результате наводнения.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальные источники Непала, в результате происшествия пропали без вести 18 человек.
12 из них являются гражданами Непала, остальные - граждане Китая. Для проведения поисково-спасательных работ на место происшествия направлены 95 спасателей.
Мост, расположенный над рекой Бхоте Коши, носил название Мост Китайско-Непальской Дружбы.
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