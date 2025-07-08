Рухнул мост между двумя странами

- более 10 человек пропали без вести - ВИДЕО

Мост, соединяющий Китай и Непал, обрушился в результате наводнения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальные источники Непала, в результате происшествия пропали без вести 18 человек.

12 из них являются гражданами Непала, остальные - граждане Китая. Для проведения поисково-спасательных работ на место происшествия направлены 95 спасателей.

Мост, расположенный над рекой Бхоте Коши, носил название Мост Китайско-Непальской Дружбы.