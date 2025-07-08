Мордобой в парламенте Армении

В парламенте Армении что ни день, то мордобой.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, ситуация накалилась после выступления члена оппозиционной фракции "Армения" Артура Саркисяна, которого хотят лишить неприкосновенности и арестовать по делу о попытке "силового захвата власти и подготовке теракта".

Дело дошло до драки, в зал также ворвались сотрудники Службы госохраны.

Коллега Саркисяна по фракции Кристине Варданян сообщила, что сразу после выступления депутата, когда он сказал, что намерен уйти домой и ждать решения там, подбежал член фракции "Гражданский договор" Ваге Галумян и началась потасовка.