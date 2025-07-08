https://news.day.az/world/1766291.html Мордобой в парламенте Армении - ВИДЕО В парламенте Армении что ни день, то мордобой. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, ситуация накалилась после выступления члена оппозиционной фракции "Армения" Артура Саркисяна, которого хотят лишить неприкосновенности и арестовать по делу о попытке "силового захвата власти и подготовке теракта".
Мордобой в парламенте Армении - ВИДЕО
В парламенте Армении что ни день, то мордобой.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, ситуация накалилась после выступления члена оппозиционной фракции "Армения" Артура Саркисяна, которого хотят лишить неприкосновенности и арестовать по делу о попытке "силового захвата власти и подготовке теракта".
Дело дошло до драки, в зал также ворвались сотрудники Службы госохраны.
Коллега Саркисяна по фракции Кристине Варданян сообщила, что сразу после выступления депутата, когда он сказал, что намерен уйти домой и ждать решения там, подбежал член фракции "Гражданский договор" Ваге Галумян и началась потасовка.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре