https://news.day.az/world/1766284.html В Москве вспыхнул большой пожар - ВИДЕО Большой пожар вспыхнул на севере Москвы. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На парковке на Бескудниковском бульваре горят 6 автомобилей, на месте сильное задымление. Причины возгорания пока неизвестны. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Москве вспыхнул большой пожар - ВИДЕО
Большой пожар вспыхнул на севере Москвы.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На парковке на Бескудниковском бульваре горят 6 автомобилей, на месте сильное задымление. Причины возгорания пока неизвестны.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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