В Москве вспыхнул большой пожар

Большой пожар вспыхнул на севере Москвы.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На парковке на Бескудниковском бульваре горят 6 автомобилей, на месте сильное задымление. Причины возгорания пока неизвестны. 

Представляем вашему вниманию данное видео: