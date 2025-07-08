Иран узнал позицию США по возобновлению ядерных переговоров

Турция передала Ирану позицию США относительно возможности возобновления переговоров по ядерной программе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

Фидан отметил, что обсудил на переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи процесс прекращения огня. По словам турецкого министра, на данный момент стороны следуют режиму прекращения огня, а следующим этапом станет возобновление переговоров по атому.

"Сейчас есть неопределенность в связи с этим. У американской стороны есть ряд позиций по этому вопросу. Эти позиции нам удалось донести до иранской стороны", - сказал он.