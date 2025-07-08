https://news.day.az/world/1766276.html США предложили Евросоюзу заключить сделку США предложили Европейскому союзу (ЕС) заключить сделку по пошлинам в размере 10% на импорт европейских товаров. Как передает Day.Az, об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники. По данным издания, пошлины в 10% не затронут авиационную промышленность и производство ликеро-водочных изделий.
США предложили Евросоюзу заключить сделку
США предложили Европейскому союзу (ЕС) заключить сделку по пошлинам в размере 10% на импорт европейских товаров.
Как передает Day.Az, об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, пошлины в 10% не затронут авиационную промышленность и производство ликеро-водочных изделий. Отмечается, что для заключения соглашения необходимо согласие президента США Дональда Трампа, поскольку детали сделки пока обсуждаются.
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