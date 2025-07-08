RRMC Baku представила две новые модели Rolls-Royce в Тбилиси

2 июля 2025 года RRMC Baku представила две новые модели Rolls-Royce на эксклюзивном мероприятии для СМИ в столице Грузии, что ознаменовало их дебют в Грузии и на Южном Кавказе.

В своей приветственной речи Шармиан Ливер, заместитель посла Великобритании в Грузии, сказала: "Культовая фигурка "Дух экстаза" как никакой другой символ олицетворяет лучшее, что есть в Британии. Я очень рада, что Rolls-Royce представляет новые модели в Грузии, и горжусь тем, что мы можем показать эти великолепнейшие образцы британского дизайна, инженерии и производства нашим друзьям в Тбилиси".

Хозяином мероприятия выступила компания Rolls-Royce Motor Cars Baku - единственный дилер Rolls-Royce в Южном Кавказе и Центральной Азии.

Соучредитель компании, госпожа Марьям Алекперова, в своём выступлении отметила:

"За последние пять лет мы имели честь представить в Тбилиси пять новых модели. Сегодня для меня особенно почётно, что Rolls-Royce Motor Cars Baku участвует в этом великолепном мероприятии с нашими последними моделями. Основой нашего устойчивого успеха являются доверительные отношения с клиентами. Мы здесь для того, чтобы выстраивать прочные, долгосрочные связи и сохранять их. Это мероприятие вновь подчеркивает нашу приверженность вкладу в блестящее будущее "Духа экстаза" в Грузии".

Rolls-Royce Spectre: Начало новой эры.

Spectre символизирует начало новой и захватывающей эры для Rolls-Royce Motor Cars и переход бренда к полностью электрической эпохе. Анонс первого полностью электрического Rolls-Royce в 2021 году стал знаменательным моментом в истории индустрии роскошных автомобилей. С тех пор Spectre прошел впечатляющий путь, завершив программу испытаний, охватившую более 2,5 миллионов километров. Инженеры потратили более 50 000 часов на анализ и настройку его ходовых характеристик. Статуэтка "Дух Экстаза" была аэродинамически оптимизирована, что стало результатом 830 часов моделирования дизайна.

Spectre - это самая технологически продвинутая модель Rolls-Royce в истории бренда. Инженеры внедрили революционную систему "Централизованного Интеллекта", которая обеспечивает свободный и прямой обмен данными между более чем 1000 функциями автомобиля, что еще больше повышает знаменитое качество езды бренда.

Для обеспечения знаменитого плавного хода Rolls-Royce, известного как "полет на волшебном ковре", сложная программа испытаний Spectre включала более 1500 часов, посвященных тонкой настройке рекуперативного торможения автомобиля. Это было сделано для того, чтобы торможение ощущалось как комфортным, так и эффективным. Во время испытаний на Французской Ривьере была завершена цифровая интегрированная и улучшенная версия знаменитой системы подвески Planar; эта сложная система, точно реагирующая на действия водителя и дорожные условия, стала возможной благодаря последним инновациям в области программного и аппаратного обеспечения.

Опыт вождения Rolls-Royce еще больше усиливается за счет стратегического размещения батареи. Это не только создает более низкую посадку и удобный, обволакивающий салон, но и обеспечивает функцию дополнительной звукоизоляции весом около 700 кг.

Директор по корпоративным коммуникациям Rolls-Royce Motor Cars по Центральной/Восточной Европе и Центральной Азии Франк Тиманн заявил: "Spectre воплощает в себе все ключевые качества, которыми Rolls-Royce известен во всем мире - безмятежность, плавность и легкость хода - и демонстрирует, насколько идеально Rolls-Royce подходит для электрификации. Эта модель является как выражением воли, так и символом блестящего и смелого будущего Rolls-Royce в переходе к полностью электрической эре".

Rolls-Royce Ghost Серии II: Воплощение маневренности и уверенности.

Rolls-Royce Motor Cars представляет Ghost Серии II - мощную, ориентированную на водителя и элегантную интерпретацию Ghost, самой продаваемой модели в истории бренда. В соответствии с требованиями клиентов, тонкая эволюция монолитного и уверенного внешнего вида Ghost создает прочную основу для индивидуализации Bespoke. Теперь клиентам предлагаются новые варианты отделки интерьера, функции и возможности индивидуализации Bespoke, ранее недоступные для модели Ghost. В то же время эта модель оснащена передовым программным обеспечением, обеспечивающим интеграцию Bespoke в цифровой мир.

Ghost Серии II еще никогда не был так близок к строгой и монолитной философии дизайна Rolls-Royce. Передняя часть автомобиля была переработана, чтобы создать чистую и современную рамку для радиаторной решетки Pantheon.

Интерьер Ghost Серии II - это триумф как аналогового, так и цифрового мастерства. Центральный информационный дисплей, расположенный на новой стеклянной передней панели, простирающейся от стойки до стойки, работает под управлением передовой операционной системы под названием SPIRIT. SPIRIT интегрирует функции дистанционного управления Серии II в эксклюзивную платформу Rolls-Royce Whispers, членство в которой возможно только по приглашению.

На пассажирской стороне центрального дисплея расположена новая часовая секция Spirit of Ecstasy. Этот витринный отсек содержит аналоговые часы и зеркально отполированную фигурку Spirit of Ecstasy, изготовленную из цельного куска нержавеющей стали. При входе в автомобиль фигурка сначала освещается снизу с эффектом проектора, а затем этот свет переходит в мягкое и спокойное свечение.

Ghost Extended Серии II - Роскошное пространство для задних пассажиров

Для клиентов, которые ценят превосходную маневренность Ghost Серии II, но при этом ищут беспрецедентный комфорт на заднем сиденье, предлагается Ghost Extended Серии II. Эта модель предлагает 170 мм дополнительного пространства для задних пассажиров. Увеличение длины было достигнуто только за счет задних дверей и зоны входа, что сохраняет элегантный и сбалансированный силуэт автомобиля.

Black Badge Ghost Серии II - Смелое выражение роскоши и мощи.

Для тех, кто хочет сделать более смелое и уверенное заявление, Rolls-Royce представляет Black Badge Ghost Серии II - альтер-эго модели Ghost. Эта модель была тщательно переработана с целью создания прочной основы для индивидуальных и драматических заказов Bespoke определенной группы клиентов. Black Badge Ghost Серии II - это смелая эволюция этого бескомпромиссного и ориентированного на водителя автомобиля.

Эта модель отражает желание растущего числа клиентов бренда максимально использовать возможности Rolls-Royce Bespoke в сочетании с драматическим дизайном, бескомпромиссным двигателем V12 и уникально улучшенными системами шасси. Black Badge Ghost Серии II основывается на грандиозном успехе своего предшественника, воплощая смелое видение роскоши в движении.

В модели Black Badge Ghost Серии II двигатель V12 представлен в более высокопроизводительной конфигурации - эта версия обеспечивает на 29 лошадиных сил больше мощности и на 50 Нм больше крутящего момента по сравнению с Ghost Серии II.

"Rolls-Royce Motor Cars Baku"

Ünvan: Bakı şəhəri, Ə.Əli-Zadə küç. 5

Veb-sayt: www.rolls-roycemotorcars.az

"Instagram": @rollsroycemotorcarsbaku

Əlaqə nömrəsi: +994502683314