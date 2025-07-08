В Армении проводят обыски по 51 адресу

Следственный комитет Армении сообщил о проведении одновременно обысков по 51 адресу и уголовном преследовании 11 лиц в рамках дела о создании ложных оснований лицами, фактически руководившими деятельностью ряда компаний, о совершении хищения в особо крупных размерах путем мошенничества, отмывании денег в особо крупных размерах, а также об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Следственном комитете Армении.

Отмечается, что следствие осуществляется главным управлением по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета Армении.

"В ходе предварительного расследования уголовного дела были вынесены постановления о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении 11 лиц, из которых в отношении 5 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще в отношении одного лица применена подписка о невыезде, в отношении другого подано ходатайство в суд об аресте, в отношении 4 лиц объявлен розыск", - заявили в ведомстве, добавив, что следственная группа проводит одновременные обыски в общей сложности по 51 адресу, представляющему интерес для следствия.

Ранее мы сообщали, что ведутся обыски в доме племянника Самвела Карапетяна. Кроме того, обыски проводятся и в офисе Элсетей в Ереване.