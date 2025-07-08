В офисе Элсетей в Ереване также проводятся обыски

В офисе "Электрических сетей Армении" в Ереване проводятся обыски.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Следственный комитет Армении подтвердил проведение обысков.

"В рамках уголовных производств, возбужденных в Главном управлении по расследованию экономических преступлений Следственного комитета и следственном управлении города Еревана, проводятся неотложные следственные действия. В ближайшее время мы выступим с официальным сообщением", - сообщил пресс-секретарь СК Кима Авдалян.

Ранее мы сообщали, что сотрудники правоохранительных органов Армении утром прибыли в дом председателя Совета директоров компании "Elseti" Нарека Карапетяна. В настоящее время в его доме проводится обыск.

Отметим, что Нарек Карапетян - сын арестованного российского бизнесмена Самвела Карапетяна.