Ахмед Исмаилов отметил роль общенационального лидера в развитии демократической прессы в Азербайджане

Совершенные принципы медиа, заложенные великим лидером Гейдаром Алиевым, и сегодня находят свое отражение в содержании информационной политики государства и сохраняют свою актуальность. После восстановления государственной независимости в Азербайджане были созданы широкие возможности для обеспечения свободы слова и информации, формирования демократической, свободной прессы, создания ее нормативно-правовой базы, обеспечения своей экономической независимости.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов на проходящей 8 июля конференции "Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии медиа".

По его словам, в результате политической воли и больших усилий общенационального лидера Гейдара Алиева, вернувшегося по требованию народа к власти в 1993 году, были устранены препятствия, ограничивающие плюрализм, свободу слова и информации. Указом Президента Азербайджанской Республики от 6 августа 1998 года было упразднено Главное управление по защите государственных секретов в печати и других средствах массовой информации при Кабинете Министров, что устранило цензуру в отношении печати и открыло новые перспективы для развития национальной прессы.

А. Исмаилов сказал, что совершенствование законодательной базы, регулирующей деятельность медиа, приведение ее в соответствие с международными стандартами, формирование и стремительное развитие демократической прессы в Азербайджане непосредственно связаны с именем общенационального лидера Гейдара Алиева.