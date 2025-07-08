Восьмиметровый питон целиком проглотил мужчину - ВИДЕО
В деревне Маджапахит, Индонезия, питон проглотил 63-летнего фермера целиком.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает агентство Antara.
Пропажу пожилого Ла Ноти заметили соседи. Они должны были встретиться с ним утром, но узнали от родственников, что тот не вернулся домой с плантации. Вместе они отправились на поиски пропавшего фермера. Его мотоцикл был припаркован недалеко от хижины, а сама хижина была пуста. Рядом жители деревни нашли подозрительно огромного питона.
Восьмиметровую змею поймали. Мужчины вооружились ножами и вырезали из брюха питона тело. Оно принадлежало Ла Ноти. Соседи сняли содержимое желудка питона на видео. Предполагается, что змея набросилась на мужчину, когда тот кормил цыплят. У фермера не было с собой оружия, поэтому питон легко его проглотил.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре