Восьмиметровый питон целиком проглотил мужчину

В деревне Маджапахит, Индонезия, питон проглотил 63-летнего фермера целиком.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает агентство Antara.

Пропажу пожилого Ла Ноти заметили соседи. Они должны были встретиться с ним утром, но узнали от родственников, что тот не вернулся домой с плантации. Вместе они отправились на поиски пропавшего фермера. Его мотоцикл был припаркован недалеко от хижины, а сама хижина была пуста. Рядом жители деревни нашли подозрительно огромного питона.

Восьмиметровую змею поймали. Мужчины вооружились ножами и вырезали из брюха питона тело. Оно принадлежало Ла Ноти. Соседи сняли содержимое желудка питона на видео. Предполагается, что змея набросилась на мужчину, когда тот кормил цыплят. У фермера не было с собой оружия, поэтому питон легко его проглотил.