Азербайджан представлен на 47-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО

В штаб-квартире Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже начала работу 47-я сессия Комитета Всемирного наследия, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную комиссию Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО.

"Азербайджанская делегация принимает участие в этом престижном мероприятии. На сессии будут обсуждаться стратегии по охране и управлению всемирным наследием, и будут утверждены новые памятники всемирного наследия", - говорится в заявлении комиссии в соцсети X.