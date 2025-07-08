https://news.day.az/politics/1766274.html Азербайджан представлен на 47-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО - ФОТО В штаб-квартире Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже начала работу 47-я сессия Комитета Всемирного наследия, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную комиссию Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО. "Азербайджанская делегация принимает участие в этом престижном мероприятии.
Азербайджан представлен на 47-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО - ФОТО
В штаб-квартире Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже начала работу 47-я сессия Комитета Всемирного наследия, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную комиссию Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО.
"Азербайджанская делегация принимает участие в этом престижном мероприятии. На сессии будут обсуждаться стратегии по охране и управлению всемирным наследием, и будут утверждены новые памятники всемирного наследия", - говорится в заявлении комиссии в соцсети X.
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