Перестрелка в Филадельфии: 3 человека погибли и 10 пострадали

Три человека погибли и 10 пострадали в результате перестрелки в Филадельфии.

Как передает Day.Az, жестокие кадры массшутинга попали на дверную камеру.

ЧП произошло в районе Грейс-Ферри около часа ночи. Полиция установила, что среди погибших - молодые люди 19, 23 и 24 лет. Ранения получили 15-летняя школьница и двое 17-летних парней. Ещё один 19-летний парень находится в тяжёлом состоянии.

Правоохранители задержали одного человека с оружием. Сейчас проверяют, причастен ли он к инциденту.