https://news.day.az/world/1766327.html Перестрелка в Филадельфии: 3 человека погибли и 10 пострадали - ВИДЕО Три человека погибли и 10 пострадали в результате перестрелки в Филадельфии. Как передает Day.Az, жестокие кадры массшутинга попали на дверную камеру. ЧП произошло в районе Грейс-Ферри около часа ночи. Полиция установила, что среди погибших - молодые люди 19, 23 и 24 лет. Ранения получили 15-летняя школьница и двое 17-летних парней.
Перестрелка в Филадельфии: 3 человека погибли и 10 пострадали - ВИДЕО
Три человека погибли и 10 пострадали в результате перестрелки в Филадельфии.
Как передает Day.Az, жестокие кадры массшутинга попали на дверную камеру.
ЧП произошло в районе Грейс-Ферри около часа ночи. Полиция установила, что среди погибших - молодые люди 19, 23 и 24 лет. Ранения получили 15-летняя школьница и двое 17-летних парней. Ещё один 19-летний парень находится в тяжёлом состоянии.
Правоохранители задержали одного человека с оружием. Сейчас проверяют, причастен ли он к инциденту.
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