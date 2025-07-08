В Армении задержали соратников Карапетяна

Правоохранительные органы Армении задержали не менее 10 соратников арестованного ранее в стране российского бизнесмена Самвела Карапетяна.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила журналистам адвокат Лусине Мартиросян.

По ее словам, с раннего утра начались масштабные обыски как в квартирах сотрудников ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего Карапетяну, так и у ряда граждан, которые, по данным следствия, принимали участие в акции 4 июля, прошедшей в поддержку арестованного бизнесмена.

"После обысков людей сразу же доставили в следственный отдел. Адвокатам не разрешают участвовать в процессуальных действиях, проводимых с участием их подзащитных, <...> мне известно как минимум о 10 задержанных", - сообщила Мартиросян, добавив, что задержания были не только в Ереване, но и в других регионах страны.

В свою очередь адвокат Тигран Айрапетян сообщил журналистам о задержании трех сотрудников ЗАО "Электрические сети Армении".

Ранее мы сообщали, что в офисе Элсетей в Ереване проводятся обыски.