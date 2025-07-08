В Армении задержали соратников Карапетяна
Правоохранительные органы Армении задержали не менее 10 соратников арестованного ранее в стране российского бизнесмена Самвела Карапетяна.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила журналистам адвокат Лусине Мартиросян.
По ее словам, с раннего утра начались масштабные обыски как в квартирах сотрудников ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего Карапетяну, так и у ряда граждан, которые, по данным следствия, принимали участие в акции 4 июля, прошедшей в поддержку арестованного бизнесмена.
"После обысков людей сразу же доставили в следственный отдел. Адвокатам не разрешают участвовать в процессуальных действиях, проводимых с участием их подзащитных, <...> мне известно как минимум о 10 задержанных", - сообщила Мартиросян, добавив, что задержания были не только в Ереване, но и в других регионах страны.
В свою очередь адвокат Тигран Айрапетян сообщил журналистам о задержании трех сотрудников ЗАО "Электрические сети Армении".
Ранее мы сообщали, что в офисе Элсетей в Ереване проводятся обыски.
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