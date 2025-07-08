Грузовик врезался в пассажирский автобус в Баку

На проспекте Гянджа в Баку грузовой автомобиль "ГАЗель" врезался в пассажирский автобус марки BYD, в результате чего водитель грузовика оказался зажат в искорёженном автомобиле.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, на место срочно прибыли спасатели МЧС.

После оценки ситуации выяснилось, что водитель грузовика, 34-летний Этбар Касым оглы Мамедов, находится в ловушке - его зажало между деформированными конструкциями кабины.

Сотрудники МЧС с помощью специального оборудования провели операцию по извлечению пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

По факту аварии начато официальное расследование соответствующими структурами.