Грузовик врезался в пассажирский автобус в Баку - ВИДЕО
На проспекте Гянджа в Баку грузовой автомобиль "ГАЗель" врезался в пассажирский автобус марки BYD, в результате чего водитель грузовика оказался зажат в искорёженном автомобиле.
Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, на место срочно прибыли спасатели МЧС.
После оценки ситуации выяснилось, что водитель грузовика, 34-летний Этбар Касым оглы Мамедов, находится в ловушке - его зажало между деформированными конструкциями кабины.
Сотрудники МЧС с помощью специального оборудования провели операцию по извлечению пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощи.
По факту аварии начато официальное расследование соответствующими структурами.
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