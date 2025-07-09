Азербайджанская нефть подорожала

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light в итальянском порту Августа по базису CIF выросла на 0,79 доллара США, или на 1,06%, по сравнению с предыдущим показателем и составила 75,49 доллара за баррель.

Об этом сообщил Day.Az источник на нефтяном рынке.

Согласно предоставленной информации, стоимость барреля Azeri Light на условиях FOB в турецком порту Джейхан увеличилась на 0,83 доллара, или на 1,13%, до 74,29 доллара.

Цена на сырую нефть марки Urals выросла на 0,8 доллара, или на 1,37%, составив 59,33 доллара за баррель.

Стоимость барреля североморской нефти марки Dated Brent повысилась на 0,75 доллара, или на 1,05%, и достигла 72,05 доллара.

В проекте государственного бюджета Азербайджана на 2025 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 70 долларов США.