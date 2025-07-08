Солнце начало июль с мощной вспышки

Вспышка предпоследнего класса мощности зарегистрирована на Солнце утром во вторник. Вспышка такого уровня стала первой в июле.

Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"8 июля в 07:17 мск (08:17 по Баку - ред.) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M2.5 (N19E88) продолжительностью 52 минуты", - сообщает институт.

В последний раз вспышки выше класса С были зарегистрированы 20 июня.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.