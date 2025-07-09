https://news.day.az/world/1766608.html Фон дер Ляйен призвали уйти в отставку Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку из-за выдвинутых против нее обвинений в коррупции. Как передает Day.Az, об этом он заявил на своей странице в социальной сети X.
Фон дер Ляйен призвали уйти в отставку
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку из-за выдвинутых против нее обвинений в коррупции.
Как передает Day.Az, об этом он заявил на своей странице в социальной сети X.
"Пора уйти", - написал глава венгерского правительства, сопроводив публикацию портретом фон дер Ляйен.
Уточняется, что голосование по вопросу о доверии главе ЕК состоится в Страсбурге 10 июля.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре