Фон дер Ляйен призвали уйти в отставку

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку из-за выдвинутых против нее обвинений в коррупции.

Как передает Day.Az, об этом он заявил на своей странице в социальной сети X.

"Пора уйти", - написал глава венгерского правительства, сопроводив публикацию портретом фон дер Ляйен.

Уточняется, что голосование по вопросу о доверии главе ЕК состоится в Страсбурге 10 июля.