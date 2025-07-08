Проект Lapis Lazuli играет важную роль в повышении транзитного потенциала Азербайджана

Продолжаются обсуждения между Баку и Кабулом по поводу развития Лазуритового коридора (Lapis Lazuli).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот коридор считается одним из самых перспективных альтернативных маршрутов для внешней торговли Афганистана. Данный вопрос обсуждался на встрече вице-премьера Афганистана по экономическим вопросам Абдула Гани Барадара с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Глава азербайджанского правительства заявил о готовности страны увеличить объемы экспорта и импорта с Афганистаном.

Коридор Lapis Lazuli представляет собой международный маршрут для торговли и перевозок. Пятистороннее соглашение о транзитном и транспортном сотрудничестве по данному маршруту было подписано 15 ноября 2017 года в Ашхабаде на полях VII региональной конференции экономического сотрудничества по Афганистану между Афганистаном, Туркменистаном, Азербайджаном, Грузией и Турцией. Коридор берет начало в северных афганских портах Акина и Торгунди, проходит через туркменский порт Туркменбаши, затем по Каспийскому морю до Баку, оттуда через Тбилиси и Батуми выходит на турецкие города Карс и Стамбул. На последнем этапе он соединяется с Европой. Коридор Lapis Lazuli является самым удобным и недорогим маршрутом для перевозки грузов из Афганистана и Азии.

Основная цель этого коридора - снизить зависимость Афганистана от пакистанского порта Карачи, устранить торговые барьеры, сократить операционные расходы и укрепить региональное сотрудничество.

Торговые товары Афганистана - в частности, сушеные фрукты, лекарственные растения и полезные ископаемые - будут вывозиться на международные рынки именно по этому коридору. Азербайджан играет важную роль в развитии этого маршрута и стремится укрепить экономические связи с Афганистаном.

В целом этот транспортный коридор между Баку и Кабулом представляет собой важный проект для укрепления региональной экономической интеграции и развития торговых связей.

Для повышения эффективности коридора предлагается внедрение цифровой системы TIR, что позволит сократить потери времени на пограничных переходах и ускорить грузоперевозки.

Этот проект имеет стратегическое значение не только для Афганистана и Азербайджана, но и для всего региона Южной Азии и Южного Кавказа.

Значение транспортного коридора Lapis Lazuli для Азербайджана многогранно и он способствует укреплению как экономических, так и геополитических позиций страны. Азербайджан является важным транзитным узлом на этом маршруте. Грузы из Афганистана, Туркменистана и других стран Центральной Азии будут проходить через территорию Азербайджана, что приведет к развитию местного бизнеса и логистического сектора.

Увеличивая товарооборот с Афганистаном и другими регионами, Азербайджан расширит свой экспортный потенциал. Развитие коридора привлекает инвестиции в портовую, транспортную и логистическую инфраструктуру страны. Это интегрирует Азербайджан в региональные процессы на более глубоком уровне, а также способствует созданию стратегических партнерств. Кроме того, соединение Европы и Азии через этот коридор усиливает позиции Азербайджана в глобальных торговых сетях.

Актуальность международного транзитного коридора Lapis Lazuli также способствует раскрытию потенциала Среднего коридора, сокращая сроки доставки грузов. Азербайджан ставит цель довести долю грузоперевозок по железной дороге до 30% к 2053 году. В то время как объем грузов, перевозимых по данному транспортному коридору, приближается к 3 миллионам тонн, в будущем ожидается увеличение этого показателя до 10 миллионов тонн.

Транспортный коридор Lapis Lazuli является для Азербайджана одним из ключевых стратегических проектов в сфере транспорта и логистики. Этот проект укрепляет позиции страны в региональной и международной торговле, ускоряет экономическое развитие и расширяет ее геополитическое влияние. Lapis Lazuli играет важную роль в повышении транзитного потенциала Азербайджана и углублении регионального сотрудничества.

Проект транспортного коридора носит название Lapis Lazuli, поскольку именно по этому пути более двух тысячелетий назад афганский лазурит и другие полудрагоценные камни доставлялись на Кавказ, Балканы, в Северную Африку и Европу.