Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов

9 июля в Абу-Даби состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы было подчеркнуто, что отношения между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, основанные на дружбе и братстве, носят характер стратегического партнерства, политические связи находятся на высоком уровне, торгово-экономическое сотрудничество развивается.

С удовлетворением были отмечены визиты Президента Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты в январе этого года и Президента Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Азербайджан, отмечено, что в ходе этих визитов состоялись обстоятельные обсуждения по двусторонней повестке дня, охватывающей различные сферы.

На встрече был проведен обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений, отмечено успешное сотрудничество наших стран в сфере энергетики, в том числе возобновляемой энергии, обсуждены перспективные проекты в этом направлении.

Было выражено удовлетворение сотрудничеством между SOCAR и ADNOC, а также между нашей страной и компанией Masdar в области возобновляемой энергии.

В ходе беседы было затронуто значение состоявшегося в городе Ханкенди Саммита Организации экономического сотрудничества, с одобрением отмечено, что Объединенные Арабские Эмираты были представлены на этом мероприятии на высоком уровне.

Затем с участием президентов было подписано "Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов".

В завершение встречи глава нашего государства вручил Президенту Объединенных Арабских Эмиратов памятный подарок.

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