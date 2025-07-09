Захран Мамдани и восстание новой Америки

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о начале политического сдвига в США.

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На первый взгляд - просто сенсация на праймериз. Однако, если всмотреться глубже, победа 33-летнего Захрана Мамдани на внутрипартийных выборах демократов в Нью-Йорке - это не очередной всплеск политического энтузиазма, а, возможно, начало тектонического сдвига внутри всей Демократической партии США. Молодой политик с социалистической программой, сын иммигрантов, мусульманин, открытый сторонник Палестины - он не просто одержал победу. Он одолел одного из самых влиятельных ветеранов демократов, бывшего губернатора Эндрю Куомо, в мегаполисе, который считается столицей американского истеблишмента.

Символический вес этой победы трудно переоценить. Мамдани - представитель нового поколения американской политической левой, которое отвергает корпоративный компромисс, дистанцируется от клише Вашингтона и говорит языком улицы, TikTok и на десятке иммигрантских наречий. Его триумф - это удар не только по Куомо, но и по всей парадигме клинтонизма и центристской политики, которую десятилетиями олицетворяли демократы с Уолл-стрит.

Родившийся в Уганде, выросший в многоязычной и многоэтнической среде, сын режиссёра и академика, Мамдани не скрывает своих корней и делает их частью своей политической идентичности. Он социалист не по лозунгам, а по программным приоритетам: бесплатный общественный транспорт, доступное жильё, прогрессивное налогообложение, государственные продуктовые магазины и реальные меры поддержки работающих семей. Его мэрская программа - это фронтальное наступление на городскую олигархию и заскорузлый муниципальный аппарат, десятилетиями подчинённый интересам элит.

Главной мишенью Мамдани становится сама структура неравенства в Нью-Йорке. Он говорит о городе, в котором "элитные небоскрёбы стоят полупустыми, пока тысячи семей ютятся в переполненных квартирах и приютах". Его риторика проста, но эмоциональна: он не боится называть вещи своими именами, не уходит в эвфемизмы, не ищет благосклонности у крупных доноров. Наоборот, он отвергает её.

Эта тактика, как оказалось, работает. Мамдани провёл одну из самых недорогих, но эффективных кампаний за последние десятилетия. С бюджетом в 8 миллионов долларов (против 25 миллионов у Куомо) он выиграл поддержку большинства городских округов. Его кампанию финансировали простые горожане, средний чек пожертвования составил 84 доллара - поразительный контраст с Куомо, получавшим миллионы от таких спонсоров, как Майкл Блумберг.

Но, пожалуй, главное отличие Мамдани - это сам стиль агитации. Его команда отказалась от традиционной рекламы и сосредоточилась на прямом общении: "постучаться в миллион дверей" - не лозунг, а стратегия. Кампания велась в мечетях, на рынках, у входов в метро и возле музыкальных фестивалей. Она включала в себя уличные палатки, флешмобы, TikTok, мерч и даже конкурс двойников кандидата. Это была кампания, живущая в реальном времени, в реальных кварталах, среди настоящих людей. Она не просто стремилась к победе - она строила политическое сообщество.

Эстетика "хорошего хаоса" контрастировала с образами, которые пытался навязать избирателям Эндрю Куомо. Он позиционировал себя как последний бастион здравого смысла в охваченной кризисами столице мира. В его риторике Нью-Йорк казался городом, которому нужен не мечтатель, а менеджер, не визионер, а администратор. Но эта формула больше не работает. Городу явно надоело ждать, пока "реформы сверху" когда-нибудь доберутся до улиц Бруклина, Куинса или Бронкса.

На выборах Мамдани собрал 56% голосов - больше, чем любой другой демократ в Нью-Йорке за последние три десятилетия. Его поддержали молодёжь, рабочие, мигранты, представители азиатских и испаноязычных сообществ. Агитация велась на бенгальском, непальском, китайском и испанском. Он стал символом включённости и отражением демографической и культурной реальности города, который давно уже не живёт по лекалам Манхэттена 1990-х.

Даже несмотря на то, что Куомо, как и действующий мэр Эрик Адамс, продолжат борьбу как независимые кандидаты, их шанс на реальную конкуренцию теперь выглядит сомнительно. Мамдани не просто выиграл праймериз - он изменил саму модель политической мобилизации в мегаполисе. Он доказал, что без корпоративных доноров, без поддержки крупных телеканалов, без традиционных политтехнологий можно не просто участвовать - можно побеждать.

Мамдани против всех

Триумф Захрана Мамдани на праймериз демократов в Нью-Йорке - это не просто локальная политическая сенсация, а символ глубоких тектонических процессов, происходящих в американской политике. Победа 33-летнего мусульманина, выходца из Уганды, с ярко выраженной социалистической повесткой, вызвала не столько ликование среди демократов, сколько тревогу - как среди политического истеблишмента, так и в бизнес-кругах, у республиканцев и даже внутри самой Демократической партии.

Мамдани стал воплощением нового политического языка - острого, дерзкого и не признающего сакральности сложившегося порядка. Но именно это и сделало его врагом для всех, кто десятилетиями держал Нью-Йорк в железной хватке лоббистов, корпораций, финансовых доноров и партийных машин.

На правом фланге реакция была моментальной. Республиканцы бросились обвинять Мамдани в "коммунизме" и "исламизме". Прежняя тактика страха вновь взята на вооружение: риторика об "угрозе безопасности", о "крахе городского управления", о "краже у богатых" стала центральной в республиканской критике нового кандидата. Бизнес-элиты Нью-Йорка, особенно те, кто привык влиять на мэрию через прямое финансирование и закулисные договоренности, начали заявлять об "экономической катастрофе" в случае победы Мамдани. Звучат угрозы об отъезде, о выводе капиталов, о закрытии офисов - но, по сути, всё это не что иное, как испуг перед возможной утратой контроля.

Сигналы тревоги раздаются и с другого фронта - изнутри самой Демократической партии. Несмотря на номинацию Мамдани от демократов, руководство партии не спешит становиться под его знамёна. Ни губернатор, ни сенаторы, ни мэр, ни другие крупные фигуры Демпартии открыто его не поддержали. Мамдани поздравили из вежливости - но всерьёз за него не встали. Исключением стали только Берни Сандерс и Александрия Окасио-Кортез - ветераны прогрессивного крыла. Все остальные предпочли дистанцироваться. И причина не только в его экономической программе, но и в его политической позиции по Палестине, которая остаётся чувствительным и раскалывающим фактором для американских демократов.

На фоне геополитической напряженности и продолжающейся бойни в Газе, открытая поддержка Палестины стала для многих внутри партии линией, которую боятся пересекать. Мамдани не просто пересёк её - он сделал это с вызовом. И тем самым снова продемонстрировал разрыв между "партийными штабами" и новыми, идеологически мотивированными движениями, идущими снизу.

Этот разрыв особенно виден на фоне кампании его главного оппонента - Эндрю Куомо. Когда-то любимец либеральных медиа, трижды губернатор Нью-Йорка, Куомо пытался вернуться в политику как кандидат стабильности и управляемости. Но его кампания рассыпалась под весом прошлого: обвинения в сексуальных домогательствах, сокрытие данных о смертности от COVID-19, высокомерие, нежелание участвовать в дебатах и избегание интервью. Всё это обнажило отчуждённость между ним и реальной городской жизнью. Даже те профсоюзы, что формально поддержали Куомо, делали это скорее из страха, чем из убеждения - опасаясь мести, если он всё же вернётся к власти.

Как язвительно заметила британская Guardian, во многих отношениях Куомо воплощает устаревший стиль политики: жёсткий, коррумпированный, мстительный и абсолютно не чуткий к требованиям времени. Его поражение - это не просто падение старого политика. Это провал целой политической культуры, основанной на закрытых клубах, кулуарных сделках и телевизионных шоу без содержания.

Тем не менее, истеблишмент не готов сдаться. После проигрыша на праймериз Куомо объявил, что всё равно пойдёт на выборы как независимый кандидат. Это стало ещё одним проявлением того, насколько демократическая элита боится Мамдани - настолько, что готова расколоть собственную избирательную базу, лишь бы не допустить его к власти.

В этом контексте становится очевидным, что Мамдани - это не просто кандидат. Это вызов. Вызов не только республиканцам, но и самим демократам, которым предстоит решить, хотят ли они по-настоящему меняться или останутся заложниками собственного прошлого. Ведь по последним данным, уровень поддержки Демократической партии находится на историческом минимуме - всего 27%. И это не кризис временного характера. Это отражение глубинного недовольства, особенно среди молодежи, рабочих, небелых общин, - тех, чьи интересы годами игнорировались в угоду "центру" и "реализму".

"То, что происходит в Нью-Йорке - это не просто электоральный феномен, это политическое предупреждение", - отметил бывший советник Барака Обамы Дэн Пфайффер. По его словам, партия слишком долго пыталась угодить всем, но теперь рискует потерять тех, кто когда-то поверил в перемены. Нью-Йорк стал площадкой, где прогрессивная повестка впервые за долгое время получила массовую поддержку и реальные шансы на победу.

Вопрос в том, сумеет ли Демпартия это услышать - или проигнорирует, как делала уже не раз.

Почему победа Мамдани - это не исключение, а предвестие

Победа Захрана Мамдани - не результат удачно проведённой кампании, не "удачный TikTok", не исключение из правил. Это, как справедливо отмечает Wire, прямое следствие того, что Демократическая партия США утратила способность артикулировать кризис, в котором оказались её избиратели. В отличие от аппаратчиков партии, Мамдани не просто пришёл с программой - он чётко и смело назвал проблемы, на которые большинство демократических лидеров предпочитает закрывать глаза. А именно: деградация городской инфраструктуры, рост социального неравенства, беспомощность арендаторов, страх среднего класса перед нищетой.

Современный электорат больше не удовлетворяется "риторическим прогрессивизмом" или символическим представительством, говорится в анализе Wire. Люди требуют не красивых жестов, а материального перераспределения, реальных структурных реформ и политиков, которые способны говорить о повседневных условиях жизни большинства, а не обслуживать страхи и желания миллиардеров. Именно это сделал Мамдани. Его успех - это не просто ответ на запрос времени, но и прямая демонстрация того, как выглядит политика, когда она снова становится содержательной.

Но здесь встаёт ключевой вопрос: готова ли Демократическая партия усвоить этот урок? История показывает, что партия часто предпочитает самоуспокоение и косметические правки стратегии, нежели глубокую переоценку курса. И сегодня мы наблюдаем то же самое. Вместо того чтобы разобраться с корнем проблемы, партийные стратеги сводят всё к технологиям. Мамдани победил - потому что он "молодой", "умеет в TikTok", "говорит на языке поколений Z и Y". Но такое объяснение - опасная иллюзия. Как подчёркивает Wire, демократическое руководство скорее поверит в провал коммуникации, чем признает: люди их больше не слышат, потому что партия перестала говорить им что-либо важное.

Между тем Мамдани победил именно потому, что уловил сдвиг - не только в настроениях, но и в ожиданиях. Его избиратели - это не только бедные или маргинализированные группы, это всё чаще представители условного среднего класса, который чувствует, что их оставили на обочине истории. Именно они хотят муниципальных продовольственных сетей, заморозки аренды, доступного транспорта - не как "подачек", а как нормального инструмента городской политики.

Да, критики не заставили себя ждать. The Atlantic окрестил кампанию Мамдани "магическим реализмом", мол, его предложения звучат красиво, но далеки от реальных мэрских полномочий и бюджетных ограничений. Это старая песня о "непрактичности" левых идей - приём, к которому привыкли прибегать центристы, чтобы оправдать статус-кво. Но журнал Current Affairs справедливо замечает: ярлык "нереалистичности" - это первый инструмент системы против всякой свежей идеи. Мамдани не требует невозможного - он предлагает пилотные программы, проверку на практике, пошаговую трансформацию. Он не демагог, он политик нового типа, работающий не в логике лозунга, а в логике лаборатории.

При этом важно понимать, что речь уже не только о Демпартии. Как пишет New York Post, победа Мамдани - это вызов и Уолл-стрит, которая десятилетиями играла на опережение, инвестируя в политиков, "гарантирующих стабильность". Теперь же оказывается, что та стабильность, которую они обеспечивали, уже не устраивает горожан. Мамдани - это сигнал: вы можете не голосовать за перемены, но перемены всё равно на пороге. Левая волна не исчезнет, даже если он не станет мэром в ноябре. Она уже здесь - в виде движения, в виде нового класса активистов, в виде городского большинства, готового к перераспределению, а не к бесконечному выживанию.

Демократическая партия сегодня стоит на историческом распутье. Она может попытаться снова замазать трещины - красиво, умело, с помощью стратегов, маркетологов и доноров. Или она может наконец признать: чтобы сохранить влияние в XXI веке, ей нужно переформатироваться радикально - не в сторону центристского "реализма", а в сторону политики, способной назвать врага, поставить диагноз и предложить действенный курс. Мамдани сделал это. Остальные - пока нет.