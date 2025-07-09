Автор: Фарид Зохрабов, Trend

Дипломатические отношения между Азербайджанской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) были установлены в сентябре 1992 года. За прошедшее время связи между двумя странами, основанные на взаимном уважении и сотрудничестве, постоянно развивались. В последние годы эти отношения приобрели более интенсивный и стратегический характер как в политической, так и в экономической сферах. Руководство обеих стран заинтересовано в углублении этих связей, и сотрудничество расширяется в различных областях на основе общих интересов.

Политический диалог между Азербайджаном и ОАЭ развивается на высоком уровне. Обе страны поддерживают друг друга в международных организациях, в частности в рамках ООН, ОИС и Движения неприсоединения. Взаимные визиты на высоком уровне свидетельствуют о стратегическом характере этих отношений. Политические связи между двумя странами также важны для укрепления стабильности на Ближнем Востоке и Южном Кавказе.

Экономические отношения в последние годы значительно расширились. ОАЭ являются одним из основных торговых партнеров Азербайджана в регионе Персидского залива. Объем двустороннего товарооборота ежегодно увеличивается. Азербайджан экспортирует в ОАЭ нефтехимическую продукцию, сельскохозяйственные и продовольственные товары, а импортирует электронику, автозапчасти и различные промышленные изделия.

С 2017 года в Дубае функционирует Торговое представительство Азербайджана, а с 2019 года - Торговый дом Азербайджана, созданный для организации продаж местной продукции в ОАЭ и странах Персидского залива и продвижения бренда "Made in Azerbaijan". В настоящее время в Азербайджане зарегистрировано более 350 коммерческих предприятий с участием капитала из ОАЭ (в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, торговли, услуг).

Известные инвестиционные компании ОАЭ, в том числе "Mubadala" и "Masdar", реализуют проекты в Азербайджане. В частности, компания "Masdar" направляет инвестиции в проекты в области возобновляемых источников энергии, поддерживая "зелёную" повестку Азербайджана. Ярким примером этого сотрудничества является Гарадагская солнечная электростанция мощностью 230 МВт, построенная компанией "Masdar".

Кроме того, имеют место взаимный интерес и совместные проекты в таких сферах, как туризм, строительство, логистика и информационные технологии. Участие Азербайджана в выставке EXPO 2020, проходившей в Дубае, и создание национального павильона также способствовали развитию экономических и культурных связей.

Сотрудничество между Азербайджаном и ОАЭ не ограничивается текущими проектами. В будущем возможен его переход на более стратегическую платформу. Интерес ОАЭ к транзитному и логистическому потенциалу Азербайджана возрастает. Открытие Зангезурского коридора и превращение Азербайджана в региональный транспортный узел создадут для ОАЭ новые возможности.

Кроме того, реализуемые в Азербайджане реформы по развитию ненефтяного сектора создают благоприятные условия для привлечения инвестиций из ОАЭ. Приоритетными направлениями для будущего сотрудничества могут стать сельское хозяйство, цифровая экономика, туризм и "зелёная" энергетика.

Политические и экономические отношения между Азербайджаном и ОАЭ развиваются в направлении стратегического партнерства. Взаимные интересы, прочные дипломатические связи и экономическое сотрудничество создают основу для долгосрочного и устойчивого развития этих отношений. Существующий потенциал и политическая воля могут заложить фундамент для более широкого и глубокого взаимодействия между двумя странами в будущем.