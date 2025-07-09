Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Евразия ныне переживает не просто череду геополитических сдвигов - она вступает в фазу тектонических изменений, в которой переплетаются исторические, технологические и цивилизационные векторы. Старые архитектуры безопасности рушатся под весом несоответствия вызовам XXI века, а новые - едва успевают формироваться на фоне растущей турбулентности. Под влиянием масштабных конфликтов, переформатирования союзов и стремительного углубления стратегической недоверия между глобальными центрами силы, пространство между Европой и Восточной Азией превращается в арену ожесточённой борьбы за влияние, транзит и ресурсы.

На этом фоне тюркский мир - от западного побережья Анатолии до восточных хребтов Алтая - начинает не просто пробуждаться, но и обретать форму. Сотканный из общности языка, культурных кодов, исторической памяти и взаимных интересов, он превращается в самостоятельный геополитический организм, способный не только реагировать на внешние вызовы, но и формулировать собственную повестку. В условиях, когда Китай сосредотачивается на собственных внутренних задачах, Россия втянута в затяжную конфронтацию с Западом, а Вашингтон, при президенте Трампе, корректирует внешнеполитические приоритеты, образуется стратегическое окно возможностей - и именно тюркские государства становятся его главными бенефициарами.

Азербайджан и Казахстан, будучи ядром этого геополитического пространства, демонстрируют удивительную скоординированность и зрелость подхода. Их сотрудничество перестаёт быть функцией от региональных симпатий или экономических расчетов - оно переходит в плоскость стратегического партнерства, выстроенного на ясном осознании общих угроз и синхронной адаптации к ним. Это союз, проверенный временем, уязвимостями и вызовами - от энергетической логистики до информационной безопасности.

Именно в этой парадигме нужно рассматривать и учения "Тарлан-2025". Это не просто совместный манёвр, зафиксированный в протоколах Генштабов. Это политико-военная манифестация зрелости двух государств, демонстрация миру новой субъектности и способности к действию. Учения, в которых ключевая роль отведена боевому применению БПЛА, обнажают важнейшие технологические и доктринальные линии будущего конфликта. Но ещё важнее - они закрепляют формирующуюся военно-политическую ось Баку - Астана как часть более широкой трансформации тюркского пространства: от совокупности стран - к объединённому геополитическому вектору.

Сегодня, когда международная архитектура безопасности переживает системный кризис, союзные инициативы между странами, разделяющими не только интересы, но и общую культурно-историческую матрицу, обретают особую значимость. Азербайджан и Казахстан - стратегические государства региона, обладающие внушительным энергетическим, транспортным и военным потенциалом. Обе страны являются участниками Организации Тюркских государств (ОТГ), стремящейся развить многоуровневую интеграцию, включая сферу безопасности.

Учения "Тарлан-2025" вписываются в череду усилий по институционализации оборонного сотрудничества тюркского мира. И это не случайность. Впервые о необходимости формализации военно-стратегического партнёрства между странами ОТГ заявлял Президент Азербайджана Ильхам Алиев ещё в 2021 году после победоносной 44-дневной войны. Тогда же, напомним, началась фаза активного роста казахстанско-азербайджанских связей, что вылилось в подписание соглашений о военно-техническом сотрудничестве и обмене информацией.

Ключевым элементом "Тарлан-2025" стали беспилотные летательные аппараты. Это не просто отражение веяний времени - это сигнал. Азербайджанская армия на деле продемонстрировала миру, как современные дроны, такие как турецкие Bayraktar TB2, израильские Harop, Hermes 900 и другие, могут радикально изменить соотношение сил на поле боя. Именно их применение стало катализатором победы в Карабахе в 2020 году, обеспечив тотальный контроль над воздушным пространством и паралич противовоздушной обороны противника.

Казахстан, наблюдая за успехами Азербайджана, стремительно наращивает собственные способности в этой сфере. Согласно докладу Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Казахстан с 2022 по 2024 годы увеличил военные расходы на БПЛА на 63 процента. Закупки турецких ANKA, китайских Wing Loong II и даже интерес к пакистанским Shahpar II говорят о системном подходе к модернизации вооружённых сил.

В рамках учений "Тарлан-2025" особое внимание уделено не только ударным, но и разведывательным дронам, системам радиоэлектронной борьбы, мобильным пунктам управления и алгоритмам совместного применения БПЛА в рамках единого тактического пространства. Это серьёзный шаг вперёд: ведь в условиях современной войны ключевым фактором становится не просто наличие дронов, а способность интегрировать их в сетецентрическую архитектуру боевых действий.

... Каспий, где Азербайджан и Казахстан являются соседями, - это не просто внутреннее море, богатое углеводородами. Это геостратегический перекрёсток. Его стабильность и безопасность напрямую влияют на международные транспортные коридоры, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), связывающий Китай, Центральную Азию, Кавказ, Турцию и Европу.

Совместные военные учения в прикаспийской зоне - это не демонстрация силы ради силы. Это превентивная мера на фоне нестабильности в соседнем Иране, присутствия российского военного флота в Астрахани и укрепляющегося внимания США и Китая к этому региону. Показательно, что в 2023 году в рамках учений НАТО в Чёрном море активно моделировались сценарии транспортной блокады Каспия, что вызвало тревогу в Баку и Астане.

Военные связи между Азербайджаном и Казахстаном в последние годы получили качественно новое развитие. Совместные инициативы, координация в рамках Организации Тюркских Государств и наращивание взаимодействия в оборонно-промышленной сфере становятся системными. Учения "Тарлан-2025" - логичное продолжение этой динамики.

Как заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, "совместные учения с братскими государствами - это не только обмен опытом, но и укрепление региональной безопасности". Эта позиция отнюдь не риторика: Азербайджан последовательно развивает модель экспорта военных знаний, особенно в сфере применения беспилотных систем и сетевой координации боевых действий, где накоплен уникальный опыт.

Казахстан, в свою очередь, находится в стадии активной трансформации своей военной доктрины. Министр обороны Руслан Жаксылыков недвусмысленно подчеркнул это: "Мы внимательно изучаем опыт Азербайджана, особенно в сфере применения дронов. 'Тарлан-2025' - это шаг к формированию общей системы реагирования на угрозы в регионе".

Военный бюджет Азербайджана в 2024 году достиг 3,8 миллиарда долларов, из которых около 30% были направлены на разработку и закупку современных технологических решений. При этом значительная доля инвестиций пришлась на беспилотные летательные аппараты (БПЛА), системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), средства обнаружения и подавления противника. По состоянию на середину 2025 года, на вооружении ВС Азербайджана находится более 350 дронов, включая не менее 90 ударных систем. Это не только израильские и турецкие платформы - такие как "Harop", "Bayraktar TB2" и "Akinci" - но и отечественные разработки, проходящие испытания и модернизацию.

Казахстан, несмотря на более скромные финансовые возможности (около 1,4 млрд долларов в 2024 году), последовательно увеличивает долю высокотехнологичных закупок. Примерно 400 млн долларов было направлено на приобретение современных систем - от средств разведки до ударных дронов. Важной особенностью является стратегическое партнёрство с Турцией и Израилем, по аналогии с азербайджанской моделью, а также запуск ряда программ по подготовке операторов беспилотной авиации в учебных центрах Карагяна и Актобе.

Сценарий манёвров подчинён логике асимметричного конфликта, характерного для современных угроз. Учения проходят поэтапно:

· разведка и фиксация целей с помощью дронов и мобильных наземных станций;

· имитация ударов по позициям условного противника;

· подавление ПВО средствами РЭБ;

· эвакуация раненых с использованием малых беспилотников;

· координация с наземными подразделениями в режиме реального времени.

Уникальным элементом стало применение мобильных пунктов управления и связи, которые могут функционировать автономно в условиях радиоэлектронного противодействия. Также впервые протестированы алгоритмы распределённого управления БПЛА, позволяющие создавать "рой" дронов с единым центром принятия решений.

Почему это важно? Постараемся ответить

Первое - технологическая трансформация. Азербайджан де-факто становится поставщиком не только вооружений, но и боевого опыта. После 2020 года ВС Азербайджана прошли уникальную обкатку современной концепции ведения войны. Казахстан, не обладая таким боевым опытом, получает возможность интегрировать проверенные подходы и избежать дорогостоящих ошибок.

Второе - региональная безопасность. Речь идёт о формировании пространства коллективного реагирования на потенциальные угрозы. В условиях нарастающей нестабильности вблизи границ - от Афганистана до Южного Кавказа - оперативное взаимодействие между тюркскими государствами становится критически важным элементом сдерживания внешних вызовов.

Третье - диверсификация партнёрств. И Азербайджан, и Казахстан последовательно выстраивают полицентрическую архитектуру военно-технического сотрудничества. Оба государства укрепляют связи не только с Турцией и Израилем, но и с Южной Кореей, Италией, Пакистаном, а также налаживают прямые каналы обмена с оборонной промышленностью стран ОТС.

Учения "Тарлан-2025" - это не просто эпизод в военном календаре. Это симптом более глубокой тенденции: формирования нового формата взаимодействия внутри Тюркского мира, основанного на совместном технологическом развитии, синхронизации оборонной политики и создании общей инфраструктуры безопасности. Азербайджан, обладая уже признанной компетенцией в области военных инноваций, выступает как донор знаний и системных решений, Казахстан - как надёжный и перспективный партнёр.

Сложившаяся геополитическая конъюнктура - от возвращения США к жёсткой внешней политике при президенте Трампе до ухудшения региональной стабильности на восточных рубежах СНГ - требует от стран региона не деклараций, а практических шагов. "Тарлан-2025" - именно такой шаг. И, по всей видимости, не последний.

Потому и, "Тарлан-2025" - это не просто учения. Это политико-военное заявление. Это символ эпохи, когда тюркские государства начинают переход от культурной солидарности к реальному геополитическому единству. Совместная работа над боевыми алгоритмами, интеграция БПЛА в структуры безопасности, развитие офицерского корпуса, обмен военными доктринами - всё это поднимает казахстанско-азербайджанское партнёрство на принципиально новый уровень.

И пусть пока мы наблюдаем лишь начало этого пути, совершенно очевидно: если союз Баку и Астаны будет укрепляться такими темпами, тюркский фактор может стать ключевым в новой архитектуре региональной безопасности. И, возможно, уже в ближайшие годы мы станем свидетелями формирования совместных миротворческих, антитеррористических и даже оборонительных механизмов в рамках ОТГ.

Учения продлятся до 10 июля. Но их значение останется с нами надолго.