США значительно увеличили инвестиции в экономику Азербайджана

За первый квартал текущего года объём прямых иностранных инвестиций из США в экономику Азербайджана составил 42,268 млн долларов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно данным, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, объём инвестиций из США увеличился на 10,043 млн долларов или на 31,2%. В первом квартале 2024 года США вложили в экономику Азербайджана 32,225 млн долларов.

В то же время из Азербайджана в экономику США было инвестировано 14,727 млн долларов, что почти в два раза - на 7,466 млн долларов - превышает показатель за аналогичный период прошлого года (7,261 млн долларов).

В общей структуре прямых иностранных инвестиций, поступивших в Азербайджан за первые три месяца 2025 года, доля США составила 2,8%. В объёме прямых инвестиций, направленных за рубеж, на долю США пришлось 4,7%.

Отметим, что в первом квартале 2025 года общий объём прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана превысил 1,518 млрд долларов, что на 10,456 млн долларов или 0,7% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

В то же время объём прямых иностранных инвестиций, направленных из Азербайджана в зарубежную экономику, составил 315,116 млн долларов. Это на 15,335 млн долларов или 4,6% меньше по сравнению с первым кварталом 2024 года.