В Азербайджане внесены изменения в административную классификацию расходов бюджета

В "Административную классификацию расходов бюджета Азербайджанской Республики" внесены изменения.

Как сообщает Day.Az, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно документу, Открытое акционерное общество "Азербайджанская инвестиционная компания" и юридическое лицо публичного права "Фонд развития предпринимательства" при министерстве экономики исключены из административной классификации расходов бюджета.