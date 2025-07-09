https://news.day.az/politics/1766698.html В Азербайджане внесены изменения в административную классификацию расходов бюджета В "Административную классификацию расходов бюджета Азербайджанской Республики" внесены изменения. Как сообщает Day.Az, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
В Азербайджане внесены изменения в административную классификацию расходов бюджета
В "Административную классификацию расходов бюджета Азербайджанской Республики" внесены изменения.
Как сообщает Day.Az, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Согласно документу, Открытое акционерное общество "Азербайджанская инвестиционная компания" и юридическое лицо публичного права "Фонд развития предпринимательства" при министерстве экономики исключены из административной классификации расходов бюджета.
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