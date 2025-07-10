https://news.day.az/world/1766726.html В Китае робот играет с детьми во дворе - ВИДЕО Роботы-гуманоиды становятся частью детских игр во дворах городов Китая. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Китае робот играет с детьми во дворе - ВИДЕО
Роботы-гуманоиды становятся частью детских игр во дворах городов Китая.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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