https://news.day.az/world/1766733.html В Турции сменился глава Управления коммуникаций Администрации президента Руководитель Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреддин Алтун освобожден от занимаемой должности. Как сообщает Day.Az, соответствующее распоряжение Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опубликовано в "Resmi Gazete".
В Турции сменился глава Управления коммуникаций Администрации президента
Руководитель Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреддин Алтун освобожден от занимаемой должности.
Как сообщает Day.Az, соответствующее распоряжение Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опубликовано в "Resmi Gazete".
Другим распоряжением Эрдогана на эту должность назначен помощник министра иностранных дел Бурханеттин Дуран.
Алтун, в свою очередь, назначен руководителем Организации по правам человека Турции.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре