В Турции сменился глава Управления коммуникаций Администрации президента

Руководитель Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреддин Алтун освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Day.Az, соответствующее распоряжение Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опубликовано в "Resmi Gazete".

Другим распоряжением Эрдогана на эту должность назначен помощник министра иностранных дел Бурханеттин Дуран.

Алтун, в свою очередь, назначен руководителем Организации по правам человека Турции.