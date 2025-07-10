Мужчина подорвался на мине в Агдере

В Агдеринском районе взорвалась мина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в результате взрыва мины пострадал житель поселка Шыхарх - Гулиев Гулу Туфан оглу.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.