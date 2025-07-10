https://news.day.az/society/1766748.html Мужчина подорвался на мине в Агдере В Агдеринском районе 46-летний мужчина подорвался на мине. Как сообщает Day.Az, житель поселка Шыхарх Гулу Туфан оглу Гулиев (1979 г.р.) подорвался на мине во время выпаса скота. Пострадавший доставлен в Тертерскую центральную районную больницу. По факту начато расследование.
Мужчина подорвался на мине в Агдере
В Агдеринском районе взорвалась мина.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в результате взрыва мины пострадал житель поселка Шыхарх - Гулиев Гулу Туфан оглу.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.
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