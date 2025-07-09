Путин уволил Богданова с должности замглавы МИД
Михаил Богданов освобожден от должности заместителя министра иностранных дел России, а также от обязанностей специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в соответствующих указах президента России Владимира Путина, которые опубликованы на официальном портале правовой информации.
"Освободить Богданова Михаила Леонидовича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.
Кроме того, был опубликован еще один указ, согласно которому Богданов был освобожден от обязанностей специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки.
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