Путин уволил Богданова с должности замглавы МИД

Михаил Богданов освобожден от должности заместителя министра иностранных дел России, а также от обязанностей специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в соответствующих указах президента России Владимира Путина, которые опубликованы на официальном портале правовой информации.

"Освободить Богданова Михаила Леонидовича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.

Кроме того, был опубликован еще один указ, согласно которому Богданов был освобожден от обязанностей специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки.