ХАМАС согласился освободить десять пленных

Палестинское движение ХАМАС заявило, что в ходе переговоров о прекращении огня в секторе Газа согласилось освободить десять заложников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в заявлении движения.

"В рамках стремления к успеху нынешних усилий движение продемонстрировало необходимую гибкость и согласилось освободить десять пленных", - говорится в заявлении.

Представитель движения подчеркнул, что основные пункты, по которым в настоящее время идут переговоры - поток гуманитарной помощи, вывод израильских войск с территории сектора и получение реальных гарантий постоянного прекращения огня.

Ранее Трамп заявил, что США крайне близки к соглашению по прекращению огня в Газе.