Стало известно количество усыновленных детей в Азербайджане

В 2025 году были предприняты важные шаги в сфере усыновления детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой государства.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Агентство социальных услуг Азербайджана в ответ на запрос Trend.

Согласно информации, были усыновлены 37 мальчиков и 34 девочки.

Следует отметить, что в 2024 году было усыновлено 165 детей. 216 детей были возвращены в семьи из детских соцучреждений в результате мер реинтеграции. При этом в 2024 году по решению министерства труда и социальной защиты населения в детские соцучреждения был помещен 271 ребенок, 38 человек покинули эти учреждения в связи с достижением 18-летнего возраста, а 182 ребенка были переданы на воспитание в семьи.