https://news.day.az/world/1766744.html Массовая драка в австралийской тюрьме - ВИДЕО В штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке Австралии произошла драка между заключенными и посетителями из-за нарушения правил поведения во время свидания. Как передает Day.Az, об этом пишет The Daily Mail. Согласно публикации, потасовка произошла еще 8 февраля в исправительном центре Батерст, расположенном в 210 км от Сиднея.
Массовая драка в австралийской тюрьме - ВИДЕО
В штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке Австралии произошла драка между заключенными и посетителями из-за нарушения правил поведения во время свидания.
Как передает Day.Az, об этом пишет The Daily Mail.
Согласно публикации, потасовка произошла еще 8 февраля в исправительном центре Батерст, расположенном в 210 км от Сиднея. Ее инициировала пара 29 и 36 лет. Ссора обострилась, когда в нее вмешались еще трое посетителей. Им тоже не удалось прекратить драку. В итоге пришлось вмешаться охранникам. Один из них после инцидента попал в больницу со сломанной рукой. Зачинщики потасовки предстали перед судом по обвинениям в нападении и хулиганстве.
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