https://news.day.az/world/1766705.html Рейс российской авиакомпании из Гянджи в Москву отложен Сегодняшний рейс из Международного аэропорта города Гянджа в московский аэропорт Внуково был отложен. Как передает Day.Az, об этом Qafqazinfo сообщил один из пассажиров. Согласно информации, рейс, запланированный на 18:00, перенесен на завтра, на 12:00 дня. Часть пассажиров размещена в отелях города Гянджа.
Рейс российской авиакомпании из Гянджи в Москву отложен
Сегодняшний рейс из Международного аэропорта города Гянджа в московский аэропорт Внуково был отложен.
Как передает Day.Az, об этом Qafqazinfo сообщил один из пассажиров.
Согласно информации, рейс, запланированный на 18:00, перенесен на завтра, на 12:00 дня.
Часть пассажиров размещена в отелях города Гянджа.
По предварительной версии, причиной задержки стала техническая неисправность самолёта, принадлежащего авиакомпании "Utair". Ожидалось, что на борту будет 118 пассажиров.
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