Рейс российской авиакомпании из Гянджи в Москву отложен

Сегодняшний рейс из Международного аэропорта города Гянджа в московский аэропорт Внуково был отложен.

Как передает Day.Az, об этом Qafqazinfo сообщил один из пассажиров.

Согласно информации, рейс, запланированный на 18:00, перенесен на завтра, на 12:00 дня.

Часть пассажиров размещена в отелях города Гянджа.

По предварительной версии, причиной задержки стала техническая неисправность самолёта, принадлежащего авиакомпании "Utair". Ожидалось, что на борту будет 118 пассажиров.