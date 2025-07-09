Руководители органов дипломатической службы ознакомились с городом Шуша

Участники организованной в Ханкенди специальной сессии IX совещания руководителей органов дипломатической службы посетили город Шуша - символ азербайджанской истории и культуры.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала делегация ознакомилась с условиями, созданными в первом жилом комплексе города Шуша. Специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов отметил, что открытие жилого комплекса, фундамент которого был заложен в 2021 году, состоялось 10 мая 2024 года. Все дома возведены в великолепном архитектурном стиле, традиционном для города Шуша. В состоящем из 23 зданий жилом комплексе созданы все условия для комфортного проживания. Здесь поселились 376 семей бывших вынужденных переселенцев, вернувшихся в родной город.

Прибывшей в квартал Мердинли делегации было сообщено, что культурная столица Азербайджана - город Шуша славится не только своими архитектурными памятниками, но и историческими кварталами. В древней Шуше насчитывалось 17 кварталов. Квартал Мердинли, основанный в конце XVIII - начале XIX века, расположен в центральной части города. В этом квартале проживали известные личности. Как и другие исторические места города Шуша, Мердинли подвергся армянскому вандализму. Здесь же находятся баня "Ширин су", построенная в XIX веке, и дом знаменитого тариста Садыгджана.

Руководители дипломатических представительств и консульств Азербайджана, аккредитованных в зарубежных странах, посетили мечеть Ашагы Говхар Ага. Их проинформировали, что в мечети, подвергшейся армянскому вандализму в период оккупации города Шуша, завершены восстановительные работы. Мечеть была построена в XIX веке по проекту архитектора Кербалаи Сафихана Карабаги. Ашагы Говхар Ага является первой мечетью, возведенной в Шуше по инициативе дочери Ибрагимхалил хана - Говхар Ага. Сегодня мечеть Ашагы Говхар Ага считается одним из символов историко-архитектурного наследия города.

Делегация также ознакомилась со строительными работами, проводимыми на Карабахской улице в городе Шуша. Было сообщено, что в рамках проектов государственно-частного партнерства, на этой улице ведется строительство 10 зданий различного назначения. Среди возводимых объектов - гостиница, офисные помещения и объекты общественного питания. Все строительные работы осуществляются с учетом общего архитектурного облика города. При строительстве используются шушинские камни, а дизайн зданий соответствует внешнему виду историко-культурных памятников города Шуша. Реализация этих проектов является лишь частью мер по развитию этого исторического азербайджанского города.

В завершение поездки руководители органов дипломатической службы посетили равнину Джыдыр-дюзю и полюбовались открывающимися с нее живописными пейзажами.