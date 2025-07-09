Трамп собирается в турне по странам Африки

Президент США Дональд Трамп выразил готовность совершить турне по странам Африки для встреч с их лидерами, однако не стал обозначать сроки возможной поездки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Безусловно. Нам надо изучить расписание, но в какой-то момент я бы с удовольствием это сделал", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на встрече с лидерами Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала в Белом доме.

За четыре года своего первого президентского срока Трамп ни разу не посещал Африку.