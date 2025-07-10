США ввели санкции против представителя ООН
США вводят санкции против спецдокладчика Совета ООН по правам человека Франчески Альбанезе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио на своей странице в социальной сети X.
"Сегодня я налагаю санкции на специального докладчика Совета ООН по правам человека Франческу Альбанезе за ее незаконные и постыдные попытки спровоцировать Международный уголовный суд на действия против официальных лиц, компаний и руководителей США и Израиля", - говорится в публикации.
Госсекретарь подчеркнул, что США будут поддерживать партнеров в их праве на самооборону. Кроме того, он отметил, что Вашингтон не станет терпеть "политическую и экономическую войну" со стороны Альбанезе, направленную против Соединенных Штатов и Израиля.
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