Что раздражает товарища Примакова в азербайджанском единстве

Автор: Лейла Таривердиева

Многонациональность и многоконфессиональность Азербайджана это, с одной стороны, историческое достояние и непреходящая ценность, с другой - фактор, которым в разное время пытались и пытаются манипулировать внешние акторы. Самым большим успехом манипуляторов в этом плане был карабахский конфликт, который нанес региону огромный урон. Но все прочие проекты провалились.

Делались попытки использовать этнический фактор для возбуждения сепаратизма на севере, юге, на западе страны. Они не удались. Тем не менее, надежды на реванш, по некоторым признакам, все еще живы. И в данном случае мы говорим не об Армении.

В начале 90-х провокации организовывались не только против армян. Делались попытки демонизировать азербайджанский народ и посредством провокаций против русского населения. Эти процессы управлялись из вне и были продуманы до мелочей. Однако организаторов подвело то, что они очень плохо знали и понимали Азербайджан и менталитет азербайджанского общества. Мифы о "янычарах" с кинжалами в зубах не сработали. Часть русского населения, поддавшаяся организованной панике, покинула республику, но значительное число уехавших скоро вернулись. Оказавшись на чужбине, люди приходили в себя и понимали, что стали жертвами манипуляций, а на самом деле им ничего не угрожало. Просто времена были тяжелые, трудно было всем, независимо от национальности.

Сегодня, в эпоху высоких технологий и соцсетей манипулировать людьми стало сложнее, потому что всегда имеются другие источники информации, и, как 35 лет назад никого "кровавой" надписью на двери лифта не проймешь.

Но что особенно интересно - по прошествии стольких лет российская пропаганда все еще не знает и не понимает Азербайджан. Фразы, прозвучавшие в недавнем интервью главы Россотрудничества Евгения Примакова РБК, говорят о том, что там ничего не понимают в межнациональных отношениях в Азербайджане и в русской общине нашей страны.

Примаков высказал свое "фи" русской общине Азербайджана за то, что в связи с последними проблемами в российско-азербайджанских отношениях она сделала "несколько заявлений, но в поддержку не России, а своего государства - Азербайджана". "Позиция понятная, потому что паспорт у них азербайджанский. Тем не менее хотелось бы от наших соотечественников больше ярко проявляемой симпатии по отношению к матери Родине. Я считаю, что Россия заслуживает того, чтобы наши соотечественники при сохранении понятной лояльности к собственным государствам все-таки хорошо относились к России", - сказал Примаков.

Эти слова подтверждают, что в соответствующих структурах России не понимают разницы между русскими Азербайджана и русскими, например, стран Балтии. Поэтому Примакова так удивляет реакция азербайджанских русских на ситуацию. И не просто удивляет, а возмущает, хотя свое возмущение он старается спрятать за дипломатичными словесными конструкциями. Как правило, диаспоры всегда рассматриваются державой в качестве пятой колонны внутри государств проживания. Русская же община Азербайджана выбилась из общего ряда. И Примаков явно не понимает - почему.

Негативное отношение к русским, к русскому языку и всему, что связано с Россией, в странах Балтии существовало всегда, все годы нахождения трех республик в составе единой державы. Такое отношение определялось историческим контекстом. Дискриминация русскоязычного населения в этих уже независимых странах, конечно, не может оправдываться историей. Это неверный подход, и пример той же Армении показал, насколько он неверен.

Азербайджан, восстановив свою независимость, не пошел по этому пути, хотя имел гораздо больше оснований поступить иначе. И основания эти находились не только в давней истории. С благословения и при поддержке - что скрывать то, что и без того всем известно - Москвы Азербайджану был навязан карабахский конфликт. Если бы не эта поддержка, Армения не решилась бы на войну и оккупацию.

Кстати, если кто не в курсе, будучи президентом, покойный ныне Эльчибей всячески старался сотрудничать с тогдашней русской общиной, проводились мероприятия с участием руководства общины, последнее из которых, как помнится, проходило во Дворце Республики (ныне Дворец Гейдара Алиева). Но он допустил ошибку, полностью испортив отношения с Москвой при том, что не имел никакого ресурса для противостояния. Как результат, Баку столкнулся с серьезными проблемами, с которыми не сумел справиться.

Русские Азербайджана не поддались на провокации и не дали повода себя "спасать". Зато русские граждане и представители других национальных меньшинств сражались на фронтах Первой карабахской войны. Русские имена есть и среди шехидов 44-дневной Отечественной войны. Их память хранится и почитается в Азербайджане. Как и память русских по национальности пилотов, благодаря профессионализму которых выжили десятки людей, находившихся на борту самолета, сбитого российскими ПВО над Грозным в декабре прошлого года.

Надо сказать, что информация о том, что за освобождение Карабаха сражаются и русские, вызывала удивление в российских пабликах. Некоторые эксперты открыто выражали свое недоумение по этому поводу. На взгляд пропаганды, русское население должно было воспринимать эту войну как если бы она происходила на другом континенте - отстраненно. В дни войны вражеская пропаганда пыталась разыграть против Азербайджана этническую и религиозную карту. Но эти усилия не дали результатов, потому что азербайджанское общество веками формировалось в условиях толерантности и многоконфессиональности, что стало основой его прочности и непоколебимости перед лицом врага. Христиане, мусульмане, иудеи вместе освобождали оккупированные земли, вместе радовались победам и горевали о потерях. В день Победы все церкви Азербайджана звонили в колокола, в православных храмах и синагогах служились праздничные молебны и поминались шехиды. Все 44 дня войны в храмах всех конфессий молились за победу, за азербайджанскую армию, за главу государства и за скорейший мир. Никто не ждал этого, не требовал, это было естественное проявление единства общества, в котором никогда не было национальной и религиозной вражды.

"То, что сегодня в храмах всех конфессий по всему Азербайджану идут молебны за мир и победу, говорит о том, что мы едины. И мусульмане, и христиане, и иудеи - мы все единый народ. Да, у нас разные национальности, разное вероисповедание, но все мы как один стоим за наше государство, нашу Родину", - сказал в разгар войны в интервью Day.Az пресс-секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии, Протоиерей Константин Поминов.

В России такую позицию восприняли желчно, как результат пропаганды или применения административного ресурса. Но это был самообман. И в боях за освобождение Карабаха и Восточного Зангезура, и в акции на Лачинской дороге, и во всех других важных для Азербайджана событиях русские граждане принимали участие по собственной инициативе и по велению сердца. Потому что русская община является неотъемлемой частью азербайджанского общества, а не какой-то обособленной диаспоральной группой. Это не называется ассимиляцией, о которой так волнуется Евгений Примаков. Это не ассимиляция, а интеграция. Интеграция создает естественную среду взаимодействия и сосуществования, в которой нет этнической и религиозной ненависти. Интегрируясь в азербайджанское общество, русские не теряют своей идентичности, своего языка, своей культуры. Титульная нация не комплексует, слыша другой язык или другую музыку. У азербайджанского народа достаточно глубокие корни, чтобы не волноваться о судьбе своей идентичности и не видеть в других культурах угрозу.

Товарищу Примакову также посоветовали бы посмотреть документальный фильм о русских шехидах 44-дневной войны, снятый несколько лет назад российским журналистом-расследователем Евгением Михайловым. Может быть, тогда он понял бы нелогичность своих претензий к Русской общине Азербайджана.

Азербайджан это страна, где православные храмы ремонтируются за счет государства, а не РПЦ, где меценаты-азербайджанцы вкладываются в реставрацию русских церквей.

Как живется русским в Азербайджане? Не лучше и не хуже, чем всем другим членам общества. Уровень жизни и возможности в Азербайджане не определяются национальной или конфессиональной принадлежностью. Все граждане равны в своих правах и обязанностях. Это, конечно, не значит, что нет совсем никаких проблем. Главной и единственной проблемой русского населения Азербайджана является незнание или плохое знание государственного языка. Это не дискриминирует граждан на социальном, общественном, бытовом уровне, но создает трудности для карьеры, развития, а в будущем может создать и некоторые трудности в получении образования, так как русский сектор в школах и вузах будет сокращаться. До сих пор широкое применение в стране русского языка формировало комфортную среду, но эта эпоха завершается. Это совершенно естественный процесс, и совершенно законный. Он не направлен на ущемление чьих-то прав. И подчеркнем, что проблема коснется не только русского населения, но и определенной части жителей Баку титульной национальности.

Это единственная серьезная проблема, которая есть или может быть у русских в Азербайджане. Но она легко разрешима - просто записаться на курсы азербайджанского языка (что уже делают многие наши сограждане). Это намного проще, чем думать о "репатриации" в нестабильную Россию, где зачем-то усиленно подогревается межнациональная рознь и вражда с хорошими соседями. И подогревается она не злобными англо-саксами, как утверждают говорящие головы на российском ТВ, а собственными, внутренними провокаторами от политики.

В Азербайджане уровень гражданских прав никогда не определялся уровнем знания государственного языка. Но без его знания невозможно двигаться вперед в карьере, в бизнесе. Это нормально. В самой России собираются ввести экзамен на знание русского языка для трудовых мигрантов. а ведь эти люди не претендуют на гражданство, а всего лишь едут заработать. Почему же такие претензии к Азербайджану?

Азербайджан никому ничего не должен и никому ничем не обязан. Он хочет мирного сосуществования, добрососедства и равноправного сотрудничества. Он не строит тайных планов против соседей, не заключает коварных сделок в отношении партнеров и союзников. К числу которых пока что относится Россия.