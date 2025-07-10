Основатель клуба путешественников выразил восхищение восстановлением Карабаха и Восточного Зангезура

Впечатляет процесс восстановления Карабаха и Восточного Зангезура.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам американский путешественник, основатель международного клуба путешественников Most Traveled People (MTP) Чарльз Вили во время поездки в город Шуша.

"Уже четыре года я регулярно приезжаю в Карабах после его освобождения. За это время мне довелось стать свидетелем процесса восстановления Карабаха и Восточного Зангезура. Впечатляет, как Азербайджану удалось построить три современных аэропорта, многочисленные автодороги, объекты инфраструктуры и железные дороги. Ещё четыре года назад стены крепости в Шуше буквально рассыпались на глазах, а теперь всё выглядит идеально, город прекрасен", - сказал он.

Напомним, что делегация из 30 членов международного клуба путешественников MTP прибыла в город Шуша в рамках поездки в Карабах и Восточный Зангезур. В течение трех дней группа путешествеников из 15 стран планирует проехать по маршруту: Физули - Ходжавенд - Шуша - Ханкенди - Ходжалы - Агдам - Кельбаджар - Лачин - Зангилан - Джебраил.

Цель визита - ознакомление с освобождёнными территориями в рамках так называемого черного туризма (black tourism) и продемонстрировать масштабные восстановительные работы. Отметим, что за последние четыре года Карабах и Восточный Зангезур 13 раз посещали международные путешественники по линии крупнейших туристических клубов мира.